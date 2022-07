L’hivernage s’est installé un peu partout au Sénégal. Les producteurs de la commune de Gawane déplorent le fait qu’ils n’ont pas encore reçu les semences d’arachide à cause des opérateurs qui n’ont pas respecté le contrat qu’ils avaient paraphé.

Le député Abdoul Ahad Seck Sadaga est l’opérateur semencier qui devait remettre 120 tonnes de coques d’arachide et 60 tonnes de décortiquées. Le parlementaire a préféré sous-traiter le marché aux opérateurs Oumar Dieng, Maire de la commune de Ndioum Nguinth, dans la région de Kaffrine, et Seydou Keita. Ces derniers n’ont pas honoré le contrat, prétextant que les graines d’arachide coûtent trop cher dans le marché. Le prix de vente est de 1 300 F CFA le kilogramme, alors que l’État ne paie aux opérateurs que 750, voire 800 F CFA le kilogramme. Redoutant de perdre leur argent, ces opérateurs ont fait faux bond aux producteurs de la commune de Gawane, une localité située dans le département de Bambey.

Si Oumar Dieng a pu remettre 20 tonnes de semences d’arachide, tel n’est pas le cas pour Seydou Keita. Suffisant pour que le porte-parole des chefs de village, Abdoulaye Ndiaye, et le maire de la commune, Ndongo Faye, demandent à l’État ‘’de veiller sur le choix des opérateurs semenciers. Cette situation que les producteurs vivent est déplorable. Avec l’insécurité grandissante dans cette partie du département de Bambey, nous souhaitons disposer d’une brigade de proximité de la gendarmerie. Les locaux sont là et n’attendent qu’à être occupés. Nous voulons aussi une ambulance médicalisée, parce que celle qui est là est obsolète et ne répond plus aux normes’’.

Outre cette doléance, Mosthanine Diop, au nom des chefs de village, a demandé, ‘’à l’instar des autres foyers religieux, la modernisation de Gawane. Nous voulons aussi un ‘daara’ moderne, l’extension du plateau médical, la modernisation de l’agriculture, avec l’accroissement des moyens, et la dotation d’une ambulance médicalisée. Il faut aussi que la construction de la route Gawane - Thiéytou soit terminée avec une prise en compte du village de Diab Diop qui est un foyer religieux et dont la distance avec la route ne fait pas un kilomètre’’.

À Gawane, les parents d’élèves se préoccupent de l’avenir de leurs enfants. C’est ainsi qu’ils souhaitent que le bus promis par le chef de l’État soit remis. C’est parce que, disent-ils, ‘’avec ce bus, les étudiants et les élèves pourront aller étudier à Bambey et revenir chaque jour chez eux. Il n’y aura plus de déperdition scolaire et d’abandon. C’est parce que plusieurs de nos enfants, faute de logements, finissent par abandonner les études’’.

Lors de cette rencontre qui s’est tenue à la mairie de Gawane, l’édile s’est réjoui du début de réalisation des promesses qui lui ont été faites par le chef de l’État. ‘’Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République qui, après l’audience qu’il nous avait accordée au mois de mars dernier, est en train, avec certains ministères, sous l’impulsion du ministre Mor Ngom, de matérialiser les promesses. C’est ainsi que le taux d’électrification rural, qui était très faible, va connaître une hausse.

Le coordonnateur du Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC) m’a révélé que quatre nouveaux villages vont être électrifiés. Ils viendront s’ajouter aux 14 villages déjà électrifiés sur les 49 villages que compte la commune. L’Aser et l’AEME vont aussi jouer leur partition. Il y a l’Ofor qui va construire un nouveau forage avec une eau douce. Ce qui permettra aux populations d’effectuer des cultures maraichères. Le PNDL (Programme national de développement local) nous a octroyé 20 millions e francs. Une somme qui pourrait beaucoup impacter sur la vie de certaines couches sociales. S’agissant du Fera (Fonds d’entretien routier), il va augmenter le nombre de personnes recrutées dans le cadre de l’entretien routier. Ce programme va faire le pavage de la mairie jusqu’à la route bitumée’’, s’est félicité Ndongo Faye.

Boucar Aliou Diallo (Diourbel)