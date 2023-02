Les travaux de modernisation du parc des gros ruminants de Diamaguene Sicap-Mbao (DSM) qui vont démarrer bientôt, vont durer six mois. L’annonce est du président de cette structure spécialisée dans la vente de viande de bœuf, Ifra Aly Sow.

Les éleveurs et vendeurs du parc des gros ruminants de Diamaguene Sicap-Mbao étaient en assemblée générale pour faire le bilan de l’année écoulée, mais également pour parler du projet de modernisation de leur lieu de travail. Concernant le premier point, selon le président du parc des gros ruminants de Diamaguene Sicap-Mbao, le projet va comprendre 139 enclos, 10 abris éleveurs, une mosquée, trois hangars, une salle de conférence, un restaurant, une piscine, un forage, deux blocs toilettes. Les travaux, selon Ifra Aly Sow, vont démarrer d’ici la fin du mois de mars, voire début avril. Ils vont durer tout au plus six mois. Pour l’heure, il n’a pas voulu parler du budget, mais il a lancé un appel à l’endroit du président de la République Macky Sall, pour qu’il puisse prendre en charge le financement total.

‘’Quand le chef de l’État nous a offert le titre foncier de cet espace de 5 ha, on s’est dit qu’il est temps qu’on le modernise pour qu’il puisse répondre aux normes internationales. C’est un grand pas qui a été posé. Nous sommes en négociations pour trouver un financement, mais nous tendons la main à Macky Sall pour qu’il puisse nous donner un coup de pouce. Nous lui serons éternellement reconnaissants, s’il le fait. Déjà, il a beaucoup fait pour nous. Avec la modernisation de notre parc, on va voir un nouveau visage de l’endroit qui alimente en viande une grande partie de la population’’, a confié M. Sow.

Concernant leur coopérative dénommée Daral Seydou Nourou Tall, il s’agira de l’érection de 1 500 unités de logements, qui seront construits entre Diamniadio, Sébikotane et Sangalkam. Il sera question, d’après M. Sow, de construire 750 maisons de type F3, 450 maisons de type F4, 100 de moyens standing, 150 appartements F4 et 50 commerces.

En outre, le sous-préfet de l’arrondissement de Thiaroye a confié que la modernisation de cet endroit va augmenter l’économie locale et réduire les cas d’incendie. Marcel Mbaye Thiao a confié que le fora fait générer en moyenne 27 à 30 milliards F CFA par an, selon les dernières estimations. ‘’Le fora alimente une grande partie du pays en viande. C’est ce qu’a compris le président de la République qui leur a offert leur titre foncier. C’est des acteurs importants de l’économie nationale. C’est un métier valorisant pour ceux qui y travaillent. Ce sera une bonne chose pour eux, vu que leur lieu de travail sera sécurisé. Concernant le budget pour la modernisation, je vais porter leur plaidoyer auprès de la plus haute autorité. L’État est dans l’optique de moderniser cet endroit. Ceci en dit largement sur ce qu’il compte faire’’, a confié l’exécutif local.

CHEIKH THIAM