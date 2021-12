Le directeur général de la Sonacos, Mamadou Diagne Fada, en visite à Kaolack hier, a annoncé que cette année, la campagne agricole est largement meilleure que celle de l’année dernière. Ce, grâce à une réforme faite sur instruction du chef de l’Etat Macky Sall. Il indique qu’ils se retrouvent avec plus de 16 000 tonnes de collectes, après 25 jours de campagne.

Le directeur général de la Société nationale de commercialisation des oléagineux (Sonacos) Mamadou Diagne Fada, a effectué une visite, hier, à Kaolack. Il a indiqué que cette année, la campagne agricole est largement meilleure que celle de l’année dernière. ‘’Nous avons visité deux sites à Lyndiane et nous nous sommes retrouvés après 25 jours de campagne à plus de 16 000 tonnes de collectes. Ce qui veut dire que pour nous, les choses se présentent bien. Nous avons près de 300 camions et plus de 400 camions en attente dans les sites de Louga, Diourbel et Kaolack. Jusqu’à présent, nous menons une campagne sans bons impayés, sans anicroches, parce que tout simplement, nous avons réussi à rassembler le financement. Nous avons reçu avant-hier le premier décaissement de la nouvelle convention et aujourd’hui, nous recevons le deuxième décaissement. Nous allons pouvoir apurer l’ensemble de nos factures qui étaient en attente et pourquoi ne pas aller vers la distribution d’avance sur facture pour un certain nombre d’opérateurs, pour leur permettre d’accélérer le rythme de livraison des graines à la Sonacos’’, a informé Mamadou Diagne Fada.

Aussi, a-t-il rappelé, ‘’l’enveloppe globale mobilisée cette année est de 47,5 milliards F CFA, composée de 6,5 milliards F CFA qui est un reliquat de la dernière campagne, plus 26 milliards F CFA issue de la nouvelle convention que le gouvernement a signée avec nos partenaires. Nous attendons des banques locales près de 15 milliards F CFA. Nous pensons avoir suffisamment d’argent pour faire face aux besoins de financement de cette présente campagne’’, a-t-il fait savoir.

Il souligne que cette affluence doit les amener à s’adapter, à travailler, à augmenter la cadence. ‘’Ce que nous allons faire pour passer de 500 tonnes/jour à 1 000 tonnes/jour dans les prochains jours. Nous en sommes, en moyenne, à 500 tonnes. Nous voulons porter cette cadence au moins à 1 000 tonnes. Nous réceptionnons à peu près 28 camions par jour. Nous voulons augmenter le nombre de camions reçus par jour. Pour les paiements, nous voulons réduire la durée, faire de sorte que le camion puisse faire au maximum une semaine dans l’usine de Diourbel, non seulement pour décharger, mais pour recevoir les chèques’’, espère-t-il. Tout ceci, dit-il, a été obtenu grâce à une réforme. ‘’Le président Macky Sall, tirant les conséquences des deux dernières campagnes de commercialisation qui n’ont pas été fameuses pour la Sonacos, nous avait instruit de nous réformer, de mettre en place une direction interne, dotée de moyens logistiques et de moyens financiers conséquents pour faire face à la campagne de commercialisation 2021-2022’’, signale Mamadou Diagne Fada.

Selon lui, ‘’l’année dernière, ils ont relevé le taux d’abord à 2 %, ensuite à 2,5 %. ‘’C’était pour les encourager à venir nous vendre les graines. Mais cela n’a pas produit les effets escomptés. Cette année, nous l’avons encore maintenu à 1.8. Mais encore une fois, on ne rentre pas dans les détails, nous avons proposé un prix rémunérateur. Un bon prix qui devrait permettre d’abord aux producteurs de tirer leur épingle du jeu, parce que le maillon le plus important est composé par les paysans. Ensuite, aux opérateurs et transporteurs de tirer leur épingle du jeu. Mais à la Sonacos de trouver son compte dans la collecte. En tout état de cause, ce sont nos partenaires ; nous allons échanger et essayer de voir ce que nous allons ensemble arrêter pour une bonne campagne 2021-2022’’, a-t-il-soutenu.

La première partie de la visite a été consacrée à la réception de nouveaux moyens logistiques. ‘’Nous avons assisté à la réception de moyens logistiques pour la nouvelle direction créée au sein de la Sonacos. Elle est redevenue bancable, des véhicules ont été achetés pour les coordonnateurs, partenariat, achat graines. Il reste un deuxième lot qui sera composé de mobylettes et de camions petits-porteurs qui nous permettront de ramasser dans des délais raisonnables les graines stockées dans nos différents points de collecte. Cette année, pour nous déployer auprès des producteurs, nous avons géré un certain nombre de points de collecte’’, signale le directeur général de la Sonacos Mamadou Diagne Fada.

Aida Diéne