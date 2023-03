Ousmane Sonko a ‘’Maggi Pastef’’, Macky Sall a ‘’Momak’’. En effet, disent-ils, conscientes des nombreux acquis par rapport au programme, réalisations et projets de Macky Sall, soucieuses des réalités du contexte actuel et en perspective de 2024, des personnes du 3e âge ont mis sur pied le mouvement Makgni (Momak). Selon son secrétaire général Amadou K. Gaye, il se positionne comme cadre d’animation, de remobilisation et de massification afin de faire réélire Macky Sall au premier tour au soir du 25 février 2024.

Leur choix sur le patron de BBY s’explique par le fait qu’il a présidé aux destinées du pays depuis 2012 avec des résultats plus que probants, reste et demeure la première force politique. ‘’Ce mouvement a pour objectif de soutenir le président de la République. Nous sommes avec lui, que cela soit clair. Dans le mouvement, il y a des partis politiques, des membres de la société civile et des gens qui n'ont jamais fait de la politique. On est allé discuter avec d'anciens militants qui avaient quitté le parti parce que frustrés et qui ont bien voulu revenir.

On est en politique, c'est l'addition qui marche. On va essayer de ratisser large. On va aller au niveau national et dans la diaspora. On n'a pas créé un mouvement pour répondre à une personne, encore moins polémiquer. On est des personnes âgées, on n'est pas dans ça. Toute coïncidence n'est que pur hasard. On sait ce qu'on veut et ce que nous comptons faire et on le fera aussi’’, a précisé M. Gaye avant-hier lors de la cérémonie de lancement du Momak. ‘’Macky Sall a le droit d'avoir un troisième mandat. Nous sommes pour un second quinquennat. Il est le meilleur pour le pays. Il est notre candidat’’, a dit M. Gaye.