La Fédération sénégalaise de football (FSF) a publié la liste définitive des 26 joueurs retenus pour la Coupe du monde 2026. Pape Thiaw a fait le choix de recaler deux défenseurs : le défenseur central Moustapha Mbow et le latéral droit Ilay Camara.

Après la défaite en match amical contre les USA (3-2) dimanche dernier, Pape Thiaw a réduit sa liste de 28 à 26 joueurs, publiée par la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans la nuit de lundi. Le couperet s’est abattu sur Moustapha Mbow et Ilay Camara, qui ne prendront pas part à la Coupe du monde Canada-Mexique-États-Unis 2026. Les deux joueurs devront encore attendre pour représenter le Sénégal à une compétition internationale.

Convoqué en équipe nationale A pour la première fois lors de la fenêtre de septembre 2025 contre le Soudan et la RD Congo, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, Moustapha Mbow ne réalisera pas, en tout cas pas encore, son ‘’rêve d’enfant’’ de jouer la Coupe du monde. ‘’C’est beau et, sincèrement, c’est très puissant. Je suis extrêmement heureux de faire partie de cette aventure pour la Coupe du Monde. C’est vraiment quelque chose de spécial pour moi et pour mes proches, on attendait cela avec impatience’’, avait déclaré le défenseur du Paris FC après l’annonce de sa convocation dans la pré-liste du Mondial. On imagine la déception de l’ancien pensionnaire de Darou Salam.

Pour Ilay Camara, c’est un autre coup dur après celui de la CAN 2025, où il a été obligé de déclarer forfait pour cause de blessure, après avoir figuré dans la liste définitive de Pape Thiaw. Le latéral droit d’Anderlecht a vécu une saison assez compliquée, marquée par des blessures.

Sapoko Ndiaye, la surprise de Pape Thiaw

Titulaire lors de la rencontre contre les États-Unis, Bara Sapoko Ndiaye a sans doute convaincu le coach. Convoqué sans avoir disputé la moindre minute avec les Lions, le jeune sociétaire du Bayern (18 ans) sera bel et bien en Amérique du Nord. Le natif de Mékhé sera l’une des curiosités de ce Mondial du côté du Sénégal.

Arrivé au Bayern Munich sous la forme d’un prêt en janvier 2026, c’est seulement en janvier qu’il a pu faire sa première apparition avec l’équipe première à cause d’une blessure. En l’espace de deux mois, Sapoko Ndiaye a réalisé une ascension fulgurante à tel point qu’il va disputer sa première Coupe du monde à seulement 18 ans.

LA LISTE DU SENEGAL : Gardiens : Edouard Mendy (Al-Ahli), Mory Diaw (Le Havre), Yehvann Diouf (Nice) Défenseurs : Ismail Jakobs (Galatasaray), El Hadj Malick Diouf (West Ham), Kreppin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Moussa Niakhaté (OL), Mamadou Sarr (Chelsea) Milieux : Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Bara Sapoko Ndiaye (Bayern Munich), Gana Gueye (Everton) Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Ibrahim Mbaye (PSG), Assane Diao (Come), Iliman Ndiaye (Everton), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Bamba Dieng (Lorient), Nicolas Jackson (Bayern Munich/Chelsea)

LOUIS GEORGES DIATTA