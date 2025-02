Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga à Dakar

Le 13 février 2025, la Cour des Comptes a publié un rapport d’audit sur la situation des finances publiques pour la période 2019 à mars 2024. Ce rapport a suscité beaucoup de réactions de la part des politiques, des journalistes, de la société civile, des citoyens etc. Ces réactions témoignent d’un dynamisme démocratique et citoyen libérant la parole en matière de promotion de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption.