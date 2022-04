Le président Macky Sall a exhorté, hier, à l’issue du Conseil des ministres, son gouvernement à œuvrer pour la réussite du dialogue avec les acteurs du secteur de la santé qui ne décolèrent pas, à la suite de l’inculpation de six sages-femmes impliquées dans l’affaire Sokhna Astou, décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga.

Les déflagrations liées à l’affaire Sokhna Astou, décédée à l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga par négligence médicale et la journée de grève des différentes catégories professionnelles du secteur de la santé, semblent avoir trouvé écho au plus haut sommet de l’Etat.

Hier, à l’occasion du Conseil des ministres, Macky Sall a invité ‘’le gouvernement à poursuivre le dialogue social avec les syndicats de santé et les organisations professionnelles et, d’autre part, prendre les dispositions appropriées pour assurer la continuité et la qualité du service dans les structures sanitaires du pays’’, peut-on lire dans le communiqué publié à l’issue du Conseil des ministres.

De plus, le chef de l’Etat invite le gouvernement à œuvrer pour ‘’la nécessaire stabilité sociale durable dans le secteur de la santé et réitère son attachement à l’amélioration continue’’.

Il exhorter ainsi ‘’l’Etat a aussi œuvré pour la qualité des offres de soins et des prestations dans les structures sanitaires et pour l’amélioration des conditions de travail des agents de la santé, toutes catégories confondues’’, déclare le président Sall.

Pour résoudre ce conflit latent entre le ministère de la Santé et les acteurs du monde médical concernant l’amélioration des conditions de travail des médecins, infirmiers et sages-femmes, Macky Sall demande, dès lors, au gouvernement d’impliquer davantage les ordres professionnels (médecins, pharmaciens, sages-femmes, etc.) dans l’administration et la régulation des activités du secteur de la santé.

Toujours sur le plan social, Macky Sall a réitéré sa volonté de moderniser le système national de retraite, avec la promotion de la retraite complémentaire, afin de ‘’généraliser la revalorisation notable des pensions et assurer les prestations sociales destinées aux retraités et a invité le ministre en charge du Travail, à finaliser, dans le consensus, le projet de Code unique de la sécurité sociale, texte fondateur qui permettra d’effectuer un saut qualitatif dans la gouvernance des relations de travail au Sénégal’’, soutient-il dans le texte.

43 milliards F CFA en cash transfert à 542 956 ménages

Abordant la question des bourses familiales, le président Macky Sall a salué ‘’le succès du Programme national de bourses de sécurité familiale, qui a permis à plusieurs familles vulnérables de bénéficier du soutien financier régulier de l’Etat’’. Et le chef de l’Etat de magnifier ‘’la mise en place, pour la première fois au Sénégal, du Registre national unique (RNU), instrument de pilotage qui vient consolider l’exhaustivité, la crédibilité et la transparence du système de solidarité nationale, notamment l’allocation des bourses de sécurité familiale’’, révèle Macky Sall. Avant de renseigner que ‘’les (542 956) ménages actuellement répertoriés dans le RNU vont recevoir, de la part de l’Etat, un cash transfert exceptionnel d’un montant global de 43 milliards de francs CFA, à l’occasion d’une cérémonie de lancement de cette opération de solidarité nationale inédite, qu’il présidera, le 10 mai 2022, en présence des représentants des forces vives de la nation’’, peut-on lire toujours sur le communiqué du Conseil des ministres.

Concernant la problématique de la sécurité routière, Macky Sall demande au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement d’accélérer l’application du nouveau Code de la route et d’accentuer le déploiement des activités de l’Agence nationale de sécurité routière (Anaser), dans le but de renforcer la prévention par une sensibilisation efficace des usagers.

Par ailleurs, il souligne, dans le même esprit, la nécessité d’améliorer la signalisation des tronçons routiers, l’aménagement des ralentisseurs, d’aires de stationnement et de repos (avec toutes les commodités requises) sur des points officiels indiqués avant de souligner ‘’l’urgence de réviser, avant fin juin 2022, le cadre de gouvernance de la circulation des véhicules, des bus de transport et des gros-porteurs (camions) dans la capitale et le long des axes routiers et autoroutiers’’, nous rapporte Macky Sall dans la note.

Makhfouz NGOM