Au Sénégal, la majorité des talibés vivent dans des conditions très précaires. Ils sont logés en surnombre dans des maisons délabrées où l'accès à l'eau, à l'électricité, à la santé et à la nourriture est souvent difficile. Les sévices corporels sont courants. Ce qui explique souvent les fugues qui se concluent par des pertes en vies humaines. Les dernières en date ont eu lieu dans la cité religieuse de Touba.

Le corps sans vie de Mamadou Demba Ndiaye a été retrouvé dans la malle arrière d’un véhicule 4X4 en panne, garé dans une maison du quartier Darou Khoudoss de la ville de Touba, le 17 avril dernier. C’est l’odeur pestilentielle qui se dégageait de la voiture qui a attiré l’attention de la famille et des parents du talibé qui, depuis cinq jours, étaient à sa recherche. Lorsqu’ils ont ouvert la malle, c’était l’horreur.

Tout de suite, des membres de la famille où le véhicule était garé sont entrés en contact avec la police. Les policiers ont rappliqué sur les lieux en compagnie d’agents de service de l’hygiène. Après saupoudrage et désinfection des lieux, le corps sans vie a été, sur ordre du procureur, transporté à l’hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff pour autopsie.

Ce n’est qu’avant-hier que les conclusions de l’autopsie ont été obtenues. Elles révèlent une absence de lésion traumatique et concluent que le môme, âgé de 8 ans, est mort par étouffement. Pour le moment, la police poursuit son enquête. Le responsable et les parents de la victime ont déjà été interrogés par les limiers du commissariat spécial de Touba. D’ailleurs, des sources proches du milieu sécuritaire renseignent que ‘’les parents ont expliqué que le défunt avait l’habitude de se retirer dans un coin et même d’y passer la nuit’’. Il était pensionnaire d’un ‘’daara’’ du coin. Ce jour-là, il été revenu à la maison.

Selon toute vraisemblance, au lieu de retourner au ‘’daara’’, il aurait eu la malheureuse idée de se réfugier dans la malle où il est resté prisonnier.

Après cette découverte macabre, la mort d’un autre talibé a été signalée, avant-hier, au quartier Darou Tanzil de la cité religieuse de Touba. Des explications fournies par des sources bien informées, il ressort que c’est une brique qui se serait détachée du mur d’une chambre pour chuter sur le talibé qui finalement a rendu l’âme.

Mais la police écarte cette hypothèse. Après avoir visité la chambre, elle a arrêté le marabout qui pourrait être déféré dans les prochains jours.

Boucar Aliou Diallo