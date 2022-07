La maison digitale Connect’Elles des ‘’Badiénu Gox’’ est un puissant outil de lutte contre la mortalité maternelle et infantile en milieu rural, mais aussi contre la fracture numérique du genre.

‘’C’est une avancée majeure, une innovation qui rend facile notre travail’’, a déclaré Adji Ndiaye, Présidente de l’Association des ‘’Badiénou Gox’’ de Fatick, dans une note parvenue à la rédaction. Le Programme de formation à l’alphabétisation numérique pour renforcer les compétences digitales des femmes Badiénu Gox dans la zone centre du Sénégal, a connu un nouveau tournant avec l’inauguration des maisons digitales Connect’Elles dans les localités de Fatick, Kaffrine et Koungheul.

Depuis 2021, l’agence de coopération belge, Enabel, à travers l’intervention Formation, Étude et Expertise du programme bilatéral sénégalo-belge, en partenariat avec le ministère de l’Économie numérique et des Télécommunications et Sénégal numérique SA, a initié ce programme.

Les résultats sont reluisants, car ces maisons digitales ont déjà permis une quinzaine de sessions de formation et plus de 460 femmes ‘’Badiénu Gox’’ formées à l’utilisation des outils informatiques et des smartphones pour assurer la collecte, le traitement et la transmission des données sur le terrain. Les maisons Connect’Elles sont aménagées et équipées de salles en matériel informatique et réseau Internet. L’aménagement de la salle de Kaolack est sous réserve de trouver un local convenable répondant aux exigences et aux normes requises pour une bonne utilisation.

Ces salles communément appelées ‘’maisons digitales’’ avec le concept ‘’Connect’Elles’’, donnent aux ‘’Badiénu Gox’’ l’opportunité de mettre en pratique les compétences acquises pendant les sessions de formation et plus encore, de faire un transfert de compétences entre elles. ‘’Grâce à l’intervention d’Enabel et de ses partenaires, les femmes ‘Badiénu Gox’ sont aujourd’hui formées et outillées en compétences digitales et en outils informatiques qu’elles peuvent désormais utiliser dans le cadre de leurs activités. Ce qui les rend plus performantes et rentables’’, a indiqué l’attaché adjoint à la coopération au développement de l’ambassade de Belgique au Sénégal, Vincent Drieskens.