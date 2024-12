Mouvement demande sociale

Le bureau politique du Mouvement de la Demande Sociale (MDS) se veut « la sentinelle et le dernier rempart des associations de consommateurs ». Mouvement politique, ses membres, dans un communiqué de presse, ont salué « le départ des militaires français marquant notre souveraineté nationale. Cependant, les associations de consommateurs qui saluent cette mesure trouvent absurde, au moment où les militaires français partent, l’hégémonie du groupe Orange au Sénégal qui se renforce par l’installation d’Orange Banque après Sonatel, Orange Finance Mobile et qui vient encore fragiliser les consommateurs sénégalais, suffisamment endettés et sans aucune protection de l’État.

Les associations de consommateurs ne comptent pas se faire dévorer par le groupe Orange ». Le bureau politique du MDS, par ailleurs, a demandé « au ministre de l’Industrie et du Commerce de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur, particulièrement en ce qui concerne les titres 5, 6 et 7 qui permettent aux consommateurs d’ester en justice et de bénéficier de la réparation des torts subis ». Dans leur communiqué, ils soupçonnent « des lobbies économiques de retarder l’application de cette loi ». Ainsi, ils ont interpellé le président de la République et le Premier ministre « dans la lancée du Jub-Jubal-Jubanti de tenir leurs promesses d’être au côté des faibles contre les puissants ».

...« Depuis huit mois, les associations de consommateurs attendent cette promesse non tenue dans le cadre de l’application effective et complète de cette loi 2021-25 du 12 avril 2021 sur les prix et la protection du consommateur », ajoute le BP du MDS. Il attend des autorités ainsi que de l’ARTP et de l’OQSF « de se prononcer clairement sur la situation des épargnants de la Poste. Ensuite, le bureau politique du MDS informe l’opinion publique nationale et internationale de la mainmise des cautions qui s’élèvent à plusieurs centaines de milliards déposés dans les comptes de la Caisse de Dépôts et de Consignation, que cette dernière investit dans divers domaines économiques sans aucune retombée pour ses dépositaires de cautions que sont les consommateurs ».

Il regrette que le Directeur général de la CDC, Fadilou Keïta, « refuse de donner suite aux interpellations des consommateurs à travers leurs associations sur ses cautions ». Dans la même veine, le BP du MDS « dénonce le mépris affiché par les médias publics et privés qui accordent très peu de considération au mouvement consumériste au profit des classes politiques, religieuses, sportives et culturelles, au détriment de la défense des intérêts du consommateur. Le bureau politique du MDS dénonce avec la dernière énergie la tentative de museler par tous les moyens le mouvement consumériste avec la mise à genoux et la fermeture du seul journal consumériste au Sénégal, le mensuel le Courrier du consommateur, distribué gratuitement ».