Réagissant aux mécontentements de certains de ses agents relayés dans notre édition d’hier, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor explique la situation qui prévaut par la survenue de la pandémie qui justifie des lenteurs dans les affectations et la mise en œuvre du budget programme.

Suite à l’article paru hier, dans ‘’EnQuête’’ relayant le mécontentement de certains de ses agents, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor a jugé utile d’apporter quelques précisions. Sur les membres du personnel restés à leur poste à l’étranger, alors que la durée légale (5 ans) de leur affectation est épuisée depuis longtemps, la DGCPT accuse le contexte de crise sanitaire qui prévaut dans le monde, avec la fermeture des frontières de certains pays.

‘’Toutefois, lit-on dans la note, les dispositions appropriées sont déjà prises pour assurer à l’échelle du réseau national et du réseau à l’étranger la mobilité des agents de la DGCPT dans des conditions de sureté et de sécurité sanitaire en fonction de l’évolution de la pandémie’’.

Relativement au différé de la réforme budgétaire et comptable, la Direction générale estime que ‘’c’est une décision d’opportunité, compte tenu, dans bien des cas, des difficultés notées dans la préparation des acteurs au regard de la pandémie et de la situation d’urgence et de catastrophe sanitaire qui a eu un impact négatif sur la poursuite de certains travaux préparatoires’’. Et de souligner : ‘’Aucune considération personnelle, telle qu’allégué dans l’article, ne peut, par conséquent, prévaloir pour justifier l’entrée en vigueur de la réforme budgétaire et comptable à laquelle les plus hautes autorités attachent une grande attention.’’

Dans l’article en question, ‘’EnQuête’’ avait fait état des grognes de certains agents du Trésor qui rouspètent contre le non-respect de la durée légale des affectations à l’étranger (5 ans) ainsi que des lenteurs dans la prise de fonction de certains membres du personnel nommés, depuis le mois de janvier. Il s’agit des inspecteurs Abdoul Ahad Lo (Percepteur de Pikine, nommé trésorier payeur régional de Ziguinchor ; d’El Hadj Abdoul Aziz Diop qui devait quitter son poste de percepteur de Mbacké pour devenir trésorier payeur régional de Kolda, en remplacement de Mame Alassane Diagne. Ce dernier devant se rendre à Diourbel en tant que nouveau trésorier payeur de la région. Enfin, il y a le cas d’El Hadj Bassirou Gaye qui doit quitter son poste de Ziguinchor pour rejoindre la région de Thiès.

MOR AMAR