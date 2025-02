Mutilations génitales féminines

Astou Fall, conseillère technique au ministère de la Famille et des Solidarités, a souligné mardi que le combat contre les violences basées sur le genre doit être ‘’collectif’’, appelant à ‘’une collégialité dans les interventions’’ pour une réduction de ces types de violences aux conséquences multiples. ‘’La lutte contre les VBG doit être un combat collectif. Nous avons besoin de l’engagement de toutes les parties prenantes’’, a-t-elle déclaré.

Elle prenait part au lancement de deux projets visant à réduire les violences faites aux femmes et aux filles, ainsi que l’amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des filles. Selon Mme Fall, l’implication de tous permettra de bâtir une société ‘’inclusive’’, où chaque fille pourra vivre en paix et en sécurité pour participer au développement du pays. Elle a cependant rappelé à cet égard que les défis restent ‘’immenses’’.

‘’Les statistiques révèlent encore des taux alarmants de violences faites aux femmes et aux filles sous diverses formes, particulièrement dans certaines régions du pays’’, a fait savoir la conseillère technique. ‘’Une femme victime de violences voit son accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi sévèrement compromis, réduisant ainsi son potentiel de contribution à la prospérité nationale. C’est pourquoi, au-delà des efforts institutionnels, il faut une implication des organisations de la société civile’’, a-t-elle préconisé.

Un avis que partage Precy Everset, représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) au Sénégal. ‘’Ensemble, aux côtés du gouvernement, nous bâtirons une alliance résolue à éradiquer les inégalités du sexe’’, a-t-elle lancé. Considérant que des violences sont encore exercées sur des femmes et des filles, Mme Everset prévient que ‘’cette situation exige de nous une mobilisation, une innovation constante’’.