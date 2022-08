Le concept "New Deal", qui a été installé en 2014 à Kolda, est un pacte communautaire qui repose sur un engagement moral entre les clubs de jeunes filles parents, marraines de quartier pour un objectif zéro grossesse au sein des clubs de jeunes filles.

Actuellement, ces clubs sont au nombre de 398. Cette initiative vise à réduire la vulnérabilité des jeunes filles à travers la lutte contre les mariages et les grossesses non désirées (GND), les mutilations génitales féminines (MGF) et la promotion de l'utilisation des services de santé sexuelle et reproductrice.

Entre 2014 et 2021, selon des membres desdits clubs qui présentaient hier leurs activités à la presse, ce projet a permis de voir 11 040 filles signataires du pacte, zéro cas de grossesses enregistré parmi les membres, une amélioration scolaire et une promotion des études, 260 369 adolescents et jeunes sensibilisés sur la prévention et la prise en charge des VBG, 205 jeunes filles enrôlées dans les centres de formation professionnelle, 1 172 formées en activités génératrices de revenus, 50 mariages d'adolescents brisés, 45 mariages d'enfants empêchés et 79 cas de MGF/excision à Kolda.