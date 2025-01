Site touristique, Ngor-Almadies change progressivement de visage, renforçant son attractivité. Un changement qui a attiré notre attention, hier, à l’occasion de la cérémonie de lancement des cours de l’anglais à l’élémentaire. En effet, c'est grâce au projet concernant le pavage des rues et l'aménagement d'un espace public. En effet, au niveau du village de Ngor, la rue Diongarane est concernée avec 466 m de longueur sur une surface de 3 135 m². Au niveau des Almadies, c’est la rue M. Sow, délégué de quartier, qui est en train d'être rénovée (longueur : 380 m, Surface : 4 033 m²). Au total, c’est 9 768 m² à paver. ‘’On peut dire que la commune de Ngor, comme beaucoup d’autres, a des problèmes de densité et d'espace vert.

Ce projet vient à l'heure et ça va permettre à la population d'avoir des allées et le travail va se faire tout en respectant l'environnement", a indiqué Aminata Diop, directrice et administratrice de la SGBS Group. En ce qui concerne l’avancement des travaux, ‘’on est à peu près à 25 %, parce qu'au mois de décembre, on a pu livrer l'’’Espace jeune", selon Mme Diop.

Et dès la semaine prochaine, informe-t-elle, les techniciens s'attaqueront aux travaux situés au niveau des rues Ndiogolor et Pamecas, et l'autre jardin public à faire. Pour rappel, grâce au leadership du maire Maguèye Ndiaye, la baie de Ngor est intégrée dans le cercle d’élite des plus beaux sites maritimes mondiaux, lors du 18e Congrès mondial du Club des plus belles baies du monde (PBBM).