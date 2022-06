En perspective des élections législatives du 31 Juillet 2022, le Collectif des organisations de la société civile pour les élections organise un atelier de formation de ses 46 observateurs de long terme (OLT) déployés dans le cadre du programme ‘’Nietti Election’’, sur la méthodologie d’observation électorale, du 13 au 15 juin. Selon le communiqué, ces observateurs seront chargés de démultiplier cette expérience au bénéfice des 390 observateurs de court terme déployés sur l’étendue du territoire national. ‘’Leur mission va porter essentiellement sur la distribution des cartes, les opérations de vote, ainsi que le monitoring des violences électorales et de la corruption politique, afin de permettre à la société civile de jouer pleinement son rôle de veille et d’alerte à toutes les étapes du processus électoral’’, lit-on dans le document parvenu à EnQuête.

...En cette veille des élections législatives, le contexte politique semble ainsi particulièrement préoccuper l’organisation de la société civile, à cause des nombreux désaccords entre les acteurs. Selon le Collectif, ces désaccords notés à la veille de chaque scrutin sont à la base d’une recrudescence des cas de violences, verbales ou physiques, dans l’espace politique. ‘’Dans ce contexte, le Cosce, fort de son engagement dans la promotion des élections libres et transparentes et des initiatives citoyennes, a déployé un dispositif d’observation électorale de long terme, en vue de déceler les irrégularités, les prévenir et au besoin, les faire corriger par l’ensemble des parties prenantes du processus électoral concernées.’’