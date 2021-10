L’instituteur sénégalais, réparateur d’écoles, Mamadou Diakhaté dit ‘’Niintche’’, a été sélectionné parmi les finalistes du prix AfricTivistes pour l’action civique 2021. Le fondateur de l’association Simple action citoyenne Sénégal s’est distingué, comme neuf autres jeunes Africains œuvrant dans le social, sur 86 candidats. La prochaine étape sera d’intégrer les cinq finalistes qui participeront au 3e Sommet AfricTivistes prévu du 11 au 13 novembre 2021 à Abidjan où sera décerné le Prix AfricTivistes pour l’action civique.

Au final, le prix sera décerné au meilleur jeune Africain détenteur du meilleur projet avec, à la clé, la somme de 10 000 dollars, du matériel informatique et électronique, une bourse et des subventions pour répliquer son modèle de projet ou initiative dans d'autres pays africains. Le lauréat bénéficiera également de voyages de partage et d’échange d’expériences avec notre réseau de partenaires en Afrique et en Europe. Pour bénéficier et faire bénéficier de toutes ces opportunités à sa communauté, Niintche aura besoin du vote de ses compatriotes sur les réseaux sociaux et plateformes numériques d’AfricTivistes.