Le 11 décembre 2024, un décret présidentiel a officialisé la nomination de huit nouveaux membres au Conseil national de régulation de l’audiovisuel (CNRA). Représentant divers secteurs, ces personnalités exerceront un mandat unique de six ans. Si ces nominations visent à renforcer la régulation du paysage audiovisuel, elles suscitent néanmoins des interrogations sur le processus de sélection.

Voici les nouveaux membres qui intègrent cette institution clé :

M. Mahamadou Diarra, acteur culturel, est désigné au titre des personnalités qualifiées du milieu des arts, en remplacement de M. Pape Faye. M. Papa Mamadou Tandian, fonctionnaire à la retraite et titulaire d’une Maîtrise en sciences économiques, représentera les associations de personnes du troisième âge, succédant à M. Ibrahima Sané. Mme Aoua Bocar Ly-Tall, sociologue et docteure en sociologie, prend un poste vacant en tant que personnalité qualifiée dans le domaine des lettres. M. Salif Sané, enseignant-chercheur et docteur d’État en droit public, rejoint le CNRA pour représenter la communauté universitaire, remplaçant M. Djiby Diakhaté. Mme Maïmouna Makoar Diouf, sociologue spécialisée en plaidoyer genre et communication, est nommée au titre des associations féminines, succédant à Mme Ndèye Marie Diedhiou. M. Malick Ciré Sy, journaliste et président du Conseil d’administration de la Raddho, représente les mouvements des Droits de l’homme, prenant la place de M. Mame Balla Guèye. M. Papa Madiakhaté Sarr, journaliste et responsable de la communication au Conseil départemental de la jeunesse de Pikine, intègre le CNRA au titre du Conseil national de la jeunesse, en remplacement de M. Khadim Diop. M. Oumar Diouf Fall, journaliste et détenteur d’un diplôme supérieur en journalisme, est désigné comme représentant des professionnels de la communication audiovisuelle, succédant à M. Lucky Patrick Mendy.

Ces nominations, en diversifiant les expertises et les perspectives au sein du CNRA, visent à renforcer son rôle stratégique dans la régulation d’un paysage audiovisuel conforme aux normes éthiques et démocratiques.

Il est à noter que Mamadou Oumar Ndiaye a été désigné président du CNRA en novembre dernier. ‘’Sur proposition du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, sont nommés membres du Conseil national de régulation de l’audiovisuel, pour une durée de six ans, non renouvelable et non révocable, à compter du 11 décembre 2024’’, indique un décret. Il a été nommé en octobre dernier, en remplacement de son confrère Babacar Diagne dont le mandat était arrivé à expiration.

Cependant, des critiques ont émergé quant au processus de nomination. Un ancien membre du CNRA, sous couvert de l’anonymat, a affirmé que ‘’la nomination se faisait par proposition du directeur au temps de Babacar Touré, mais les pratiques ont changé avec l’arrivée de Babacar Diagne, ancien directeur du CNRA, où Macky Sall plaçait ses hommes de confiance. Cette fois-ci, le nouveau directeur, Mamadou Oumar Ndiaye, n’a pas été associé. Le ministre a fait le travail seul’’.

Pour rappel, les membres du CNRA sont nommés pour un mandat de six ans, irrévocable et non renouvelable, conformément à la loi 2006-04 du 4 janvier 2006.

Malgré les ambitions affichées de diversification et de renforcement institutionnel, les critiques sur la transparence des nominations rappellent que l’équilibre entre expertise et indépendance reste un enjeu clé pour le CNRA. La nouvelle équipe saura-t-elle relever le défi ?