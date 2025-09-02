Nominations dans l'armée 

Le président de la République a procédé, par décret n°2025-1344 signé le 8 août dernier, à plusieurs mouvements dans les rangs de l’armée, selon le Mensuel des armées. Le colonel Mamadou Sall a été élevé au grade de général de brigade à compter du 11 août 2025. Il rejoint ainsi la 1re section (active) des cadres de l’État-major général des armées. Avant cette promotion, l’officier occupait la fonction de président du Conseil d’administration de la Coopérative militaire de construction (Comico).

Dans la foulée, le général de brigade Mamadou Sall a été nommé directeur général de l’Agence pour le logement des forces armées (Alfa). Il succède à l’Intendant général de brigade Ibrahima Ndiaye, qui a été admis à la 2e section (réserve) à compter du 18 août 2025. Ces nominations traduisent la volonté des autorités de renforcer les structures de commandement et de gestion des forces armées, dans un contexte marqué par des enjeux sécuritaires et sociaux importants.