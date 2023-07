À l’image de la magistrature hier, une grande réorganisation a été opérée par le président de la République entre le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, le ministère de la Santé et de l’Action sociale, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des enfants, et le ministère du Commerce, de la Consommation et des Petites et moyennes entreprises.

Après avoir été succédé par le général de corps d’armée Mbaye Cissé à la tête de l’État-major général des armées, le général de corps d’armée Cheikh Wade retrouve de nouvelles fonctions. Il a été nommé hier par le président Macky Sall Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Sa Majesté le Roi Charles III du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec résidence à Londres, en remplacement de Madame Fatimata Dia Diagne, appelée à d'autres fonctions.

D’autres nominations ont été effectuées au ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur. L’ancien ambassadeur du Sénégal au Japon, Gorgui Ciss, va désormais officier comme ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de la Très Honorable Mary Jeannie May Simon, Gouverneure générale du Canada, avec résidence à Ottawa, en remplacement de Madame Viviane Laure Élisabeth Bampassy, appelée à d'autres fonctions.

La République d’Égypte aussi va recevoir un nouveau représentant du Sénégal, en la personne de Kémoko Diakité qui été nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Sénégal auprès de Son Excellence Monsieur Abdel Fattah AL-Sisi, Président de la République arabe d'Égypte, avec résidence au Caire, en remplacement de Monsieur Aboubacar Sarr, appelé à d'autres fonctions.

Lors du Conseil des ministres, le projet de décret modifiant le décret n°2020-936 du 3 avril 2020 portant organisation du ministère de la Santé et de l’Action sociale a été adopté, accompagné de plusieurs mouvements au sein dudit ministère.

Au ministère du Commerce, de la Consommation et des PME, une seule décision a été notée : Yaya Badji, Docteur en droit, précédemment conseiller juridique au Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor, est nommé secrétaire général de l’Agence de régulation des marchés (ARM), en remplacement de Monsieur Mamadou Sène, appelé à d’autres fonctions.

