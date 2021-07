Reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et faux et usage de faux dans un document administratif, Moustapha Samb, Professeur d’éducation physique, et Aminatou Ba, étudiante à l’université virtuelle de Kolda sont condamnés à deux ans de prison assortis d’un sursis. Tandis que Souaïbou Sonko, Censeur des études du lycée Bouna Kane, a été blanchi par le tribunal de grande instance de Kolda.

L’affaire du gonflement des notes perpétré au lycée Bouna Kane de la commune de Kolda, a finalement été vidée ce mercredi. Moustapha Samb, Professeur d’éducation physique audit lycée, et Aminatou Ba, étudiante à l’université virtuelle de Kolda, sont condamnés à 2 ans de prison assortis d’un sursis.

Ils ont été reconnus coupables des délits d’association de malfaiteurs et faux et usage de faux dans un document administratif. Tandis que le censeur des études du lycée Bouna Kane, Souaïbou Sonko, a été blanchi par le tribunal de grande instance de Kolda. Ils ont été jugés le mercredi dernier et le verdict a été rendu ce mercredi 30 juin.

Le jour du procès, le procureur avait requis deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme contre Moustapha Samba et Aminatou Ba. D’après le maître des poursuites, les délits dont ces deux mis en cause sont poursuivis ne souffrent d’aucun doute. ‘’Tous les délits sont constants’’, avait dit le procureur, avant de solliciter du tribunal la relaxe du ‘’censeur qui n’est pas, à son avis, impliqué dans cette affaire’’.

Après obtention du Bac, l’élève voulait poursuivre ses études en Europe

Pour rappel, Aminatou Ba a obtenu son baccalauréat l’année dernière. C’est ainsi qu’elle a manifesté son désir de poursuivre ses études à l’étranger. Mais ses notes ne lui permettaient pas d’obtenir une préinscription au Campus France.

Ainsi, elle a demandé à son professeur d’éducation physique et sportive de lui rendre service. Ce dernier, à son tour, a sollicité le censeur et les notes des bulletins semestriels de l’élève ont été gonflées. Après, elle a envoyé sa demande au Campus France pour obtenir la préinscription.

Mais son projet n’a pas pu prospérer. Car l’administration du Campus France a saisi le proviseur du lycée de Bouna Kane pour en avoir le cœur net. Après vérification sur les bulletins semestriels de l’élève et ceux envoyés par le Campus France, le proviseur a constaté que les notes ont été gonflées, son cachet a été utilisé et sa signature a été également imitée.

Ne pouvant pas tolérer ces actes frauduleux, il a porté plainte contre l'élève X. Ce qui a valu l’arrestation de l’élève, du professeur d’éducation physique et du censeur des études.

Les mis en cause n’ont pas varié dans leurs déclarations

Le 23 juin dernier, les trois prévenus ont été jugés. Devant la barre, tous ont réitéré leurs déclarations tenues devant les enquêteurs et devant le juge d’instruction. Aminatou Ba a dit qu’après avoir obtenu son Bac, elle a été sollicitée par un de ses parents proches qui vit en Europe pour aller poursuivre ses études en France. ‘’Et comme ma moyenne semestrielle ne me permettait pas d’obtenir une préinscription au Campus France, j’ai sollicité mon ex-professeur d’éducation physique afin qu’il m’aide’’, a-t-elle expliqué.

Elle a ajouté : ‘’Quelques jours après, Moustapha Samb a apporté les bulletins à la maison’’, avant de préciser : ‘’Je lui ai même remis la somme de 5 000 F CFA en guise de remerciement.’’

Ce que le professeur d’éducation physique n’a pas nié. Il a confirmé les propos de l’élève, avant d’expliquer : ‘’Lorsqu’elle m’a sollicité, je suis parti voir le censeur qui a les compétences d’établir les bulletins et je lui ai posé le problème. Ce que le censeur a accepté. Après avoir établi les bulletins quelques jours après, il m’a remis les dossiers. Et j’ai transmis ces bulletins à Aminatou Ba. D’ailleurs, je lui ai remis les 5 000 F qu’Aminatou Ba m’a remis.’’

Le censeur dit n’avoir pas établi ‘’ces faux bulletins semestriels’’

Mais le censeur des études, Souaïbou Sonko, a formellement balayé toutes les accusations faites à son encontre. ‘’Je n’ai jamais établi ces faux bulletins semestriels. Moustapha Samb m’a bel et bien posé le problème de l’élève, mais je lui ai dit que je ne pouvais pas m'aventurer à gonfler les notes. Car je savais qu’en le faisant, je risquais la prison’’.

Par rapport à la question de savoir s’il a reçu les 5 000 F CFA des mains de Moustapha Samb, il a répondu par la négative.