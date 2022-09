Le ministère du Pétrole et des Énergies, en collaboration avec le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal (Coperes) a organisé, hier, à Dakar, un atelier sur le Code de l’électricité. Selon le directeur de cabinet du ministre, Issa Dione, cet atelier permet de regrouper toutes les parties pour mieux comprendre cette loi.

Le ministère du Pétrole et des Énergies, en collaboration avec le Conseil patronal des énergies renouvelables du Sénégal (Coperes) a organisé, hier, à Dakar un atelier sur le Code de l’électricité. Cet atelier vise à former et à sensibiliser les entreprises et les partenaires du Coperes sur les enjeux liés à l’application de ce code. Il s’agit, entre autres, d’informer et de sensibiliser les acteurs du secteur privé sur les orientations et le contenu de cette nouvelle loi et les opportunités d’investissement qu’elle offre ; de préparer la contribution du secteur privé à l’élaboration des textes d’application dudit code afin de favoriser sa participation aux investissements.

Le directeur de cabinet du ministre du Pétrole et des Énergies, Issa Dione, a expliqué, lors de cet atelier, que le Code de l'électricité c'est la loi, le cadre unifié du gouvernement du Sénégal pour gérer le secteur de l'électricité. "Il y a eu beaucoup de lois qu'on a cherché cette fois-ci à regrouper pour avoir un cadre unique et unifié et on y est ajouté une révision des prérogatives de la commission de régulation en lui confiant la régulation du secteur aval des hydrocarbures, mais également des énergies renouvelables. Le Code de l'électricité est donc le cadre idéal de l'encadrement du secteur de l'énergie au Sénégal", a fait savoir Issa Dione.

Selon lui, cet atelier permet de regrouper les parties prenantes pour bien comprendre cette loi, pour échanger, parce qu'aujourd’hui, la loi est certes votée, mais les décrets d'application sont en cours d'élaboration. Sur ce, dit-il, "on a besoin du Coperes pour aider à enrichir à travers ces décrets l'encadrement du secteur énergétique au Sénégal".

Issa Dione a également soulevé les défis de ce code. Il s’agit de la compréhension de ce dernier, son partage, parce que quelque chose qui est un cadre unique doit être compris par tous les acteurs. Il faut également que les décrets soient en mesure d'expliciter la compréhension des autorités et des parties prenantes, dit-il. Il a indiqué qu’aujourd’hui, avec ce qui se passe dans le monde, la sécurisation du secteur en produits pétroliers et gaziers, le fait que le Sénégal va devenir très prochainement un pays pétrolier et gazier sont également des défis que "nous devons affronter pour réussir la transition du Sénégal en pays importateur à un pays producteur de pétrole et de gaz. Et naturellement profiter de ce pétrole et gaz pour réduire le prix de l'électricité et sécuriser également l'environnement du secteur électrique".

Ainsi, l'application de ce code, adopté en 2021, va permettre l'amélioration des conditions d'accès à l'électricité dans tous les sens, parce que, selon lui, "ce n'est pas seulement l'électricité que nous consommons, mais même la production".

Mamadou Saliou Sow, Président du Coperes, a dit que "le Code de l'électricité est aujourd'hui l'unique référentiel qui organise et gère le secteur de l'électricité. Donc, en tant que secteur privé, nous avons le devoir de le comprendre pour répondre aux interrogations qui ne manqueront pas lors de nos activités. Et ensuite pour pouvoir apporter notre contribution sur l'élaboration des textes réglementaires qui vont accompagner ce code. Mais également pour que le secteur privé puisse s’approprier de ce texte", a souligné le président Sow.

Le Coperes regroupe en son sein tous les acteurs des énergies renouvelables. "Aujourd’hui, nous avons déjà des producteurs indépendants qui produisent plus de 300 MW d'électricité au Sénégal, des installateurs, entre autres. Ainsi, plus de 100 milliards F CFA d'investissements et plus de 500 employés sont aujourd'hui dans le secteur des énergies renouvelables", a-t-il révélé. Il a ajouté, dans la foulée, que le Coperes est un acteur important du secteur de l'électricité au Sénégal.

Fatima Zahra Diallo (Stagiaire)