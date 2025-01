L'Union des syndicats démocratiques du Sénégal (USDS) salue la décision du président de la République d'asseoir une stabilité sociale dans les secteurs avec la demande de conclusion d’un nouveau pacte social avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs.

Asseoir une stabilité sociale dans tous les secteurs en évaluant, avec les parties prenantes, les doléances syndicales et patronales. C’est une demande de Bassirou Diomaye Faye à l’endroit du gouvernement. Le président de la République souligne, à cet effet, la nécessité de conclure, avant la prochaine fête du Travail, un nouveau pacte social avec les centrales syndicales et les organisations d’employeurs.

Ainsi, en parlant de l'évolution du mouvement syndical dans le pays, l’Union des syndicats démocratiques du Sénégal (USDS) se félicite de la vision du pacte. Secrétaire général de l’USDS, Mamadou Dramé renseigne que signer un pacte amènera toutes les organisations à s'inscrire dans cette perspective, à gérer le monde du travail de manière adéquate, à créer des conditions d'un dialogue pérenne, mais aussi, et surtout à tisser des relations de confiance entre les employeurs d'une part, l'État et le monde du travail d'autre part.

‘’Formaliser, c'est-à-dire signer le pacte, c'est confirmer, en tout cas, s'il en était besoin, que l'engagement de part et d'autre devienne effectivement sincère et que nous n'avons pas cette prétention de rompre le pacte. Rompre le pacte, évidemment, est assujetti à certaines dispositions également’’, a-t-il déclaré. Il juge important que chacun se retrouve dans ce pacte.

Ce rôle, souligne-t-il, doit être favorisé par les gouvernants en général et en particulier par le ministère du Travail.

Par ailleurs, Mamadou Dramé attire l'attention sur la situation des deux-roues, dont l'immatriculation est devenue obligatoire. D’ailleurs, il salue la décision de l’État. ‘’Je trouve très important et sage comme décision de faire participer tout Sénégalais, partout où il peut se trouver, à la vie de la nation’’, dit-il.

‘’Cependant, les accompagner par rapport à la formalisation est également important. L'étude du milieu et l'impact par rapport aux uns et aux autres doivent nous permettre d'être tolérants, patients et flexibles par rapport à la régularisation’’, a-t-il poursuivi.

Il faut souligner qu'à la suite de la frustration de certains propriétaires de motos née du processus d’immatriculation, l’État a décidé d'atténuer les tensions avec les conducteurs de deux-roues. Il a décidé, hier, d’intensifier ses efforts pour faciliter l’immatriculation des deux-roues, en multipliant les sites de vérification technique des motos à Dakar et en mettant en place des commissions itinérantes dans les différentes régions du pays.

L’objectif de ces mesures est de simplifier la légalisation des documents auprès des commissariats de police et des brigades de gendarmerie.

BABACAR SY SEYE