C'est officiel ! L'artiste sénégalais Abdou Guité Seck a présenté hier son nouvel album Kakatar (caméléon) composé de dix titres. Il entend renforcer son assise dans la musique sénégalaise, voire africaine.

Abdou Guité Seck se particularise par ses mélodies enchanteresses. Ce vendredi, le musicien natif de Saint-Louis où il fait ses premiers pas dans le monde de la musique, a mis sur le marché son nouvel album intitulé "Kakatar" qui signifie caméléon en français. "A travers son intitulé et son contenu, je viens démontrer nos capacités d’adaptation, de flexibilité et d’évolution en utilisant le raisonnement analogique (comparaisons, métaphores…) et je mets ainsi en évidence le caractère ambivalent du caméléon", explique Abdou Guité Seck.

Cet opus du musicien sénégalais, qui évolue dans le style musical Mbalax, regroupe dix titres au total. Parmi ces productions, on a le premier titre dénommé "Tangal". Dans cette chanson, il met l'accent sur l'amour qui, selon lui, est un élément omniprésent de notre quotidien qui continue à l’inspirer. "J’y chante l’acharnement d’autrui face à une relation amoureuse qui ne lui plaît pas. Lorsqu’un couple fait face à cette situation, il doit garder ses distances et éviter tout faux pas qui donnerait victoire à l’ennemi. Comme dit l’adage « pour vivre heureux, vivons cachés »", renseigne-t-il.

Marquant son véto sur certaines croyances claniques liées aux mariages hors castes qu'ils jugent socialement inacceptables, voire tabous, il estime que "ces considérations découlent souvent de la cupidité, de la culpabilité des parents et de bon nombre de personnes animées de mauvaise foi."

Il y a aussi le titre ‘Kakatar’ dans lequel l’artiste se demande comment vivre son amour sereinement ? "Les promesses s’avèrent ne jamais être tenues, les engagements jamais respectés, mais l’amour attire toujours vers l’inconstance et pousse parfois à être lésé à plusieurs reprises", interprète l'enfant chéri de Saint-Louis qui, sur le même titre, déplore "la paresse de construire et d’avancer franchement dans une relation stable" qui peut "mener à des dérapages dus aux nombreuses histoires d’amour sans lendemain".

De ce fait, des interrogations s'enchaînent pour mieux résoudre cette équation que l'artiste décrit : "À qui la faute ? Comment expliquer les difficultés à se défaire d’une relation malsaine, tout comme la possibilité d’espérer se reconstruire après l’avoir vécue ? Sommes-nous le ‘’kakatar’’ qui dans sa vraie nature ne peut nullement reculer pour mieux sauter ?", se questionne-t-il

"Chers frères et sœurs, chers journalistes et animateurs, chers fans et Guité clubs d’ici et d’ailleurs, permettez-moi de vous renouveler toute la confiance et l’estime que je porte envers vous, à travers ce titre inédit ‘Sope Yi’", a rappelé la star. Une manière très originale pour ce dernier de rendre un vibrant hommage à toutes ces personnes qui le soutiennent dans sa vie professionnelle surtout.

Le titre "Doundou gui diafé na" qui signifie la cherté de la vie, d'après le chanteur, s'intéresse aux difficultés qui sont liées au coût élevé de la vie. "Cette cherté affecte les secteurs formels comme informels tels que le commerce, l'éducation, l’habitat, le transport, la santé et l'artisanat entre autres", dit-il, avant d’insister sur la hausse généralisée des prix que la population en désarroi doit supporter. "Je chante la bravoure et l'abnégation des professionnels sénégalais qui y font face quotidiennement. Cette situation intenable est due à l'inconscience professionnelle, au manque de déontologie, d'éthique et de morale chez certains", ajoute le chanteur.

Ainsi, il invite les gouvernants à beaucoup plus d'indulgence envers la société et d'encourager parallèlement à ces concitoyens à persévérer tout en gardant foi et espoir face à cette situation.

Les autres titres sont : "LAMIN HAN MBAYE" et "ÉTAT CIVIL" entre autres. S’agissant d’’Etat civil’, il déclare : "Il est impératif d’éviter d’imposer le désarroi aux enfants non-déclarés qui se retrouvent bloqués lors de leurs démarches administratives". De même que "nos actes de mariage et de décès en vue d'éviter les nombreux problèmes de couple et d’héritages dus à ces manquements".

