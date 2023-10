Nouvel ouvrage

L’ouvrage de l’expert en développement Abdou Soulèye Diop, intitulé ‘’Sénégal à portée de mains, le lion sort de sa tanière’’, se veut une ‘’analyse impartiale’’ d’un consultant appelant à ‘’recentrer le débat sur les idées plutôt que sur les personnes’’, a appris l’APS lors d’une cérémonie de présentation du livre, vendredi, à Dakar.

‘’Dans le contexte actuel du Sénégal, l’ouvrage démontre comment, à la croisée de sa trajectoire de développement, il est essentiel de recentrer le débat sur les idées plutôt que sur les personnes’’, a notamment dit l’auteur, évoquant ‘’une analyse impartiale d’un consultant qui apporte une contribution au débat d’idées’’. Publié en septembre dernier par les éditions d’Afrique Challenge, le livre de 266 pages se réfère essentiellement aux objectifs du développement durable (ODD) 2030, a précisé l’auteur, ajoutant partir ‘’d’un diagnostic sans parti pris et sans complaisance’’.

‘’Le livre est construit autour d’un certain nombre de piliers, notamment d’une construction structurée qui traite les enjeux stratégiques de développement du Sénégal’’, a relevé Abdou Soulèye Diop en faisant allusion aux aspects économique, social, au capital humain, à la dimension environnementale et à la gouvernance. Il a dit proposer ‘’un plan de développement complet et novateur pour le Sénégal, et qui pourrait servir de modèle pour d’autres pays de la région’’.

Fruit de nombreuses années de recherche et de pratique sur le terrain, le livre propose une ‘’approche transformative’’ se fondant sur plusieurs années d’expertise sur les projets de développement, notamment au Maroc et dans d’autres pays africains, a-t-il poursuivi. Auteur de plusieurs articles et rapports sur le développement en Afrique et d’un précédent ouvrage sur le Sénégal intitulé ‘’2012, 100 projets pour un Sénégal émergent’’, Abdou Soulèye Diop a acquis une expérience en élaborant des stratégies de développement pour divers pays du continent, indique sa biographie.