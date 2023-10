La Cosydep a organisé, le vendredi 6 et le samedi 7 octobre la Foire des innovations en éducation et formation au centre culturel Blaise Senghor de Dakar. Pour clôturer l’événement en apothéose, la Cosydep a initié la 1re édition de ‘’La nuit du droit à l’éducation’’. Un événement qui s’est déroulé ce samedi à l’hôtel Onomo de Dakar. L’objectif de cette soirée était de célébrer l’éducation, mais aussi ces différents acteurs et organisations qui abattent un travail de titan. Vingt récipiendaires ont été distingués, dont le khalife général des mourides représenté par son fils Cheikh Fatma Mbacké, l’imam Issa Guèye et l’imam Khadim Ndiaye.

Le khalife est primé, entre autres, pour ses nombreuses actions en faveur de l’éducation. Notamment un complexe islamique de plus de 20 milliards, avec une université et différents cycles. Parmi les autres récipiendaires, il y a eu Voix de l’éducation, une plateforme d’échanges, Mamadou Diakhaté dit ‘’Niintché’’, connu pour ses efforts dans la réfection des écoles et la résorption des abris provisoires, Abdoulaye Dia de Senico, le maire de Khombole Maguèye Boye… En marge de la cérémonie, le représentant du khalife a souligné qu’il s’agit d’une distinction méritée.

‘’Serigne Mountakha Mbacké a fait ses preuves dans le secteur éducatif. Ce dernier incarne l’éducation, le civisme et la politesse. Nul doute qu’il a réalisé beaucoup de choses très intéressantes dans le secteur. Merci à la Cosydep pour cette distinction, cette marque de reconnaissance’’, a déclaré Cheikh Fatma Mbacké. Niintché en a profité pour révéler qu’ils ont à leur actif ‘’plus de 63 écoles entièrement rénovées grâce à la magie de l’Internet’’. ‘’À l’heure où je vous parle, chaque mois, on inaugure au moins deux forages. Nous Sénégalais, nous devons prendre en charge l’école publique. C’est important et nécessaire. A chaque fois que nous avions eu de la reconnaissance, c’était en dehors du Sénégal. Nous remercions donc la Cosydep d’avoir apprécié ce travail à sa juste valeur’’, a-t-il lancé.