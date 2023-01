Après une 5e édition couronnée de succès au Sénégal et dans le reste du monde, le festival international Nuits du Slam de Guédiawaye, dans la banlieue dakaroise et ses environs revient. Cette 6e édition, qui se tiendra 24 au 28 mai 2023, vise, selon une note parvenue à notre rédaction, à dynamiser cet art oratoire en le mêlant à d’autres disciplines artistiques dont la danse, la musique, le théâtre, le rap, le hip-hop, les arts plastiques et la mode.

Le festival a comme un objectif majeur de favoriser son développement, sa médiatisation, mais aussi assurer sa professionnalisation grâce à la formation d’animateurs d’ateliers slam et des échanges formels et informels entre slameurs de toute l’Afrique, de France, de Belgique et du Québec.

Pour cette édition, la thématique retenue est ‘’l’inclusion’’, car elle permet, selon la même source, de mettre des mots sur les maux et déclamer sur les problèmes des sociétés. ‘’Le slam étant un art démocratique et ouvert à tous ceux qui veulent passer des messages en poésie, nous allons proposer des ateliers d’initiation au plus grand nombre dans toutes les couches de la société. Enfin, nous souhaitons redynamiser la banlieue en mobilisant toutes ses forces vives.

L’édition de cette année, qui se tiendra avec un cachet artistique riche en activités diversifiées, développe de nouveaux concepts qui allient le slam aux autres disciplines artistiques. En plus des concepts de VersiSlam, SlaMode, un spectacle multiartistique sur l’inclusion, il y aura une innovation de taille qui est le concours de slam en langues nationales doté de prix aux noms de grandes personnalités qui ont travaillé pour la promotion des langues nationales. Les ‘’Grandes nuits de slam’’ au masculin et au féminin seront au programme sans oublier le ‘’Doxantu slam’’ qui nous mènera cette année à Somone’’, renseigne le document.