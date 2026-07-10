L’emploi ne nait pas par hasard

L'emploi est une variable dérivée. Son volume, sa qualité et sa productivité résultent de la structure de l'appareil de production, du rythme d'accumulation du capital et de la position qu'occupe une économie dans les chaînes de valeur mondiales. Aucun décret n'en modifie durablement la trajectoire. Cette proposition, établie de longue date par l'analyse économique, demeure pourtant absente du débat public africain, où chaque cycle électoral voit resurgir des objectifs chiffrés de création d'emplois détachés de toute stratégie productive.

Ce que l'analyse économique établit

Depuis le modèle d'économie duale formulé par Arthur Lewis en 1954, la théorie du développement décrit l'emploi moderne comme le produit d'un transfert : la main-d'œuvre quitte les activités de subsistance à mesure que le secteur moderne accumule, investit et embauche. Le rythme de ce transfert dépend du taux d'investissement productif, jamais de la volonté administrative de « créer des emplois ». L'histoire économique confirme cette lecture. Aucun pays n'a réduit durablement le sous-emploi sans élever d'abord la part de l'industrie et des services modernes dans son produit intérieur.

La confusion contemporaine tient à un glissement de catégorie. L'emploi est traité comme une politique sociale alors qu'il relève de la politique productive. Les programmes d'auto-emploi, les financements de microprojets ou les dispositifs d'insertion des jeunes répondent à des urgences réelles. Ils redistribuent des revenus. Ils ne modifient pas la structure qui produit le sous-emploi, et c'est pourquoi leurs effets s'épuisent avec les budgets qui les portent.

Croissance sans transformation : l'anomalie africaine

Le continent offre depuis deux décennies une démonstration grandeur nature de cette distinction. Les travaux de Margaret McMillan et Dani Rodrik ont établi qu'entre 1990 et 2005, la réallocation de la main-d'œuvre africaine s'est opérée vers des activités moins productives que celles qu'elle quittait, amputant la croissance de la productivité d'environ 1,3 point par an. La croissance du produit a coexisté avec une régression de la structure. Le phénomène n'a guère d'équivalent dans les autres régions en développement.

Une économie peut donc multiplier les activités sans créer d'emplois productifs. Le petit commerce et les services de survie absorbent la main-d'œuvre disponible ; ils ne déclenchent ni accumulation du capital ni élévation des compétences. L'Organisation internationale du travail estime que 85,8 % des emplois africains relèvent de l'économie informelle, où les revenus restent faibles et la protection sociale largement absente. L'informalité constitue ici moins un secteur qu'un symptôme : celui d'un appareil productif trop étroit pour la population qu'il devrait employer.

La démographie transforme ce symptôme en compte à rebours. Selon la Banque africaine de développement, 10 à 12 millions de jeunes arrivent chaque année sur le marché du travail continental, quand environ 3 millions d'emplois formels sont créés. Cet écart mesure la donnée centrale du problème. Aucun dispositif d'insertion, si bien conçu soit-il, ne comble une différence de cet ordre ; seule une modification de la composition sectorielle de la production le peut.

La leçon des trajectoires asiatiques

Les pays qui ont résolu la question de l'emploi ne l'ont jamais posée en premier. La Corée du Sud a d'abord organisé une industrialisation exportatrice ; l'industrie manufacturière, qui occupait moins de 10 % des actifs au début des années 1960, employait un quart de la population active au milieu des années 1980, et le plein emploi a suivi. Le Vietnam a répété la séquence, en s'ouvrant de manière ciblée aux investissements manufacturiers avant d'absorber massivement la main-d'œuvre rurale dans les filières électroniques et textiles. Le taux de pauvreté y est tombé de 58 % en 1993 à 4,2 % en 2022, selon les données de la Banque mondiale, sans qu'aucun « programme d'emploi » n'ait joué de rôle central.

L'Éthiopie avait engagé la même logique avant que les conflits internes et la perte de son accès préférentiel au marché américain n'interrompent sa trajectoire : le seul parc industriel de Hawassa employait à son apogée entre 30 000 et 35 000 personnes selon les sources, avant d'en perdre plusieurs milliers à la suite de la suspension de l'AGOA en janvier 2022. L'expérience reste inachevée. Elle indique néanmoins le sens de la causalité : la stratégie productive précède l'emploi, jamais l'inverse.

Les effets d'entraînement, mécanique de l'emploi induit

La théorie fournit ici un instrument précis. François Perroux a décrit les effets d'entraînement comme des mécanismes de propagation sectorielle et spatiale, jamais comme des retombées passives. Une industrie motrice agit d'abord en amont, par la demande qu'elle adresse à ses fournisseurs, puis en aval, par les biens intermédiaires qu'elle met à disposition d'autres activités. Elle agit aussi latéralement, en diffusant des savoir-faire techniques et organisationnels. Une usine automobile qui s'installe n'emploie pas seulement ses ouvriers : elle nourrit ses sous-traitants et transforme les compétences disponibles sur le marché régional du travail. L'emploi induit dépasse largement l'emploi direct, et c'est lui qui fait la différence entre une implantation et une industrialisation.

La spécificité perrouxienne tient à l'asymétrie de ces relations. Certaines unités dominent, d'autres subissent ; un atelier textile n'exerce pas la force de polarisation d'un complexe sidérurgique intégré, et cette hiérarchie des industries dessine la géographie du développement. Perroux signale aussi les limites du mécanisme. Les effets restent confinés à des enclaves lorsque les liens avec l'économie environnante sont faibles, comme l'illustre le sort de bien des zones franches africaines, et ils supposent une capacité d'absorption technologique du tissu local ; à défaut, la polarisation produit de la dépendance. L'espace économique pertinent est ici un champ de forces, jamais une étendue géographique inerte. Les effets se propagent le long de circuits déterminés par les infrastructures et les réseaux marchands existants, ce qui fait de l'intégration régionale un multiplicateur potentiel, à condition qu'elle construise des chaînes de valeur transfrontalières au lieu de se borner au démantèlement tarifaire.

Le Sénégal comme cas d'école

Le Sénégal concentre tous les termes du problème, à commencer par celui de la mesure. L'enquête nationale sur l'emploi de l'ANSD situe le chômage élargi à 22,9 % au premier trimestre 2026, quand le taux au sens strict du Bureau international du travail ressort à 5,1 %. L'écart entre ces deux chiffres constitue en lui-même un diagnostic. Dans une économie où plus de 90 % des actifs évoluent dans l'informel, la catégorie du demandeur d'emploi en recherche active ne capte presque rien ; seule la définition élargie, qui réintègre les découragés, donne la mesure de la main-d'œuvre inemployée. Les flux, eux, échappent encore à l'appareil statistique : le chiffre de 300 000 entrants annuels circule jusque dans le discours gouvernemental sans qu'aucun dispositif ne permette de l'établir.

La structure du marché du travail confirme le diagnostic. Le taux d'emploi s'établit à 40,2 %, ce qui signifie que quatre personnes en âge de travailler sur dix seulement occupent un emploi. Chez les 15-24 ans, 34,1 % relèvent de la catégorie des NEET, sans emploi et hors de tout parcours d'éducation ou de formation, proportion en hausse sur un an. La géographie achève le tableau : le chômage élargi atteint 32 % en milieu rural contre 17,4 % en ville, signe que les campagnes ne parviennent plus à retenir leur main-d'œuvre dans l'agriculture familiale. La carte du chômage dessine en creux celle des pôles productifs manquants.

L'expérience du programme Xëyu Ndaw Ñi fournit la contre-épreuve grandeur nature. Lancé en avril 2021 avec une enveloppe de 450 milliards de francs CFA sur trois ans, il visait 65 000 emplois directs par recrutements spéciaux et travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Le gouvernement issu de l'alternance de 2024 a relevé en janvier 2025 des « manquements majeurs » et ordonné son recadrage. Le diagnostic dépasse pourtant la gestion. Un programme de cette ampleur opère en aval : il rémunère des positions de travail que le budget porte tant qu'il le peut, sans toucher à la composition sectorielle qui détermine la demande de travail. Cent cinquante milliards par an achètent des emplois sans construire l'appareil qui les rendrait permanents.

Les hydrocarbures ajoutent au dossier une dimension nouvelle. Le champ de Sangomar produit depuis juin 2024, avec une capacité de 100 000 barils par jour, et la première cargaison de gaz naturel liquéfié du projet Grand Tortue Ahmeyim a été exportée en avril 2025. Le Fonds monétaire international attribue à cette entrée en production l'essentiel de la croissance de 12,1 % enregistrée au premier trimestre 2025. Dans le même temps, le chômage élargi passait de 20,0 % à 23,3 % entre les quatrièmes trimestres 2024 et 2025 : la dissociation entre le produit et l'emploi se lit désormais dans les séries trimestrielles nationales. Or une plateforme offshore est un condensé de capital qui emploie peu ; elle constitue le cas d'application par excellence de la grille perrouxienne, entre pôle de croissance et enclave. Le gaz peut alimenter les centrales électriques et les industries de transformation, abaisser le coût de l'énergie et élargir la base manufacturière ; il peut aussi quitter le territoire sous forme liquéfiée en laissant une rente budgétaire que la Banque mondiale évalue à un point de PIB supplémentaire par an en moyenne jusqu'en 2045. Entre ces deux destins, la différence tient au contenu local effectif, au réseau gazier national et à l'usage que la puissance publique fera de la rente.

La cohérence comme variable manquante

Le déficit sénégalais, comme le déficit africain, relève moins des ressources que de l'articulation. Les stratégies sectorielles coexistent sans se répondre, et les politiques d'emploi demeurent séparées des politiques industrielles comme des systèmes de formation. Chaque instrument existe. Aucun ne fait système. Une stratégie nationale de développement organise précisément ces complémentarités : elle relie la formation aux filières et l'infrastructure aux marchés, elle fait de la rente extractive le financement de la montée en gamme plutôt que celui des dépenses courantes. C'est cette cohérence qui transforme la croissance en emplois, puis les emplois en élévation du niveau de vie.

Les pays qui réussissent ne promettent rien. Ils construisent des conditions dans lesquelles la création d'emplois devient la conséquence presque mécanique de l'investissement et de l'apprentissage collectif. Le débat sur l'emploi reconduit ainsi, tôt ou tard, à l'interrogation qui le fonde : quelle structure productive une nation est-elle prête à bâtir, et sur quelle durée, pour que le travail de sa jeunesse cesse de dépendre des promesses de ses gouvernants ?

Par, Chérif Salif Sy, Economiste-politiste