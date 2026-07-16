Certaines disparitions ne marquent pas une fin, mais installent une exigence durable. Ousmane Tanor Dieng appartient à cette catégorie rare d’hommes d’État dont la mémoire oblige. À mesure que le temps passe, son absence devient moins un vide qu’un repère : celui d’une rigueur, d’une constance et d’une fidélité qui éclairent encore notre présent.

Héritier d’une tradition politique prestigieuse et dépositaire d’une culture de l’État forgée auprès du Président Léopold Sédar Senghor puis du Président Abdou Diouf, Ousmane Tanor Dieng a incarné une certaine idée du service public : discrète, méthodique, profondément attachée à la continuité républicaine. Ministre d'Etat chargé des Services et des Affaires présidentielles, puis Secrétaire général du Parti socialiste pendant plus de deux décennies, il a été de ces hommes qui préfèrent la solidité des institutions aux séductions de l’instant, la construction patiente aux emballements passagers.

Dans les périodes de doute comme dans les moments de recomposition politique, il aura tenu bon. Il a résisté aux fractures, contenu les impatiences, maintenu le cap. Là où tant de formations politiques naissent et disparaissent au rythme des ambitions individuelles, le Parti socialiste du Sénégal demeure une exception remarquable dans notre histoire politique : un parti qui a survécu à son fondateur, à ses premiers héritiers, et aux alternances du pouvoir, sans renoncer à son socle doctrinal ni à sa vocation nationale. À l’aune de la science politique, cette permanence n’est pas anodine : elle atteste d’une véritable institutionnalisation partisane, rare dans nos démocraties.

Mais cette longévité n’est pas une fin en soi. Elle n’a de sens que si elle continue de servir le Sénégal.

Car il faut le rappeler avec clarté : c’est sous l’impulsion du Parti socialiste que le Sénégal s’est doté des fondations essentielles de l’État moderne. Une administration structurée, une diplomatie respectée, une culture démocratique reconnue au-delà de nos frontières, et surtout cette capacité unique à faire nation sans fracture majeure, à constituer ce « peuple sans couture » où la diversité ne dégénère pas en division. Cet acquis, souvent invoqué, rarement interrogé, est aujourd’hui mis à l’épreuve.

Notre pays traverse une séquence préoccupante. Les tensions sociales s’exacerbent, la confiance dans les institutions s’effrite, et l’horizon économique, pourtant porteur de promesses, reste fragilisé par les incertitudes et les déséquilibres. Dans ce contexte, l’urgence n’est ni aux incantations ni aux aventures hasardeuses. Elle est à la reconstruction d’une offre politique sérieuse, crédible, structurée — capable de réconcilier autorité de l’État, justice sociale et ambition économique.

C’est ici que l’héritage de Tanor Dieng prend tout son sens.

Car il nous rappelle que la politique n’est pas une scène, mais une responsabilité. Qu’elle exige des organisations solides, des cadres formés, une discipline collective et une vision de long terme. Le Parti socialiste, fort de son histoire et de son implantation, ne peut se contenter d’être une mémoire. Il doit redevenir une force motrice.

Cela suppose, pour les socialistes sénégalais, de regarder lucidement les défis de l’heure :

Repenser notre offre idéologique pour répondre aux aspirations d’une jeunesse exigeante et impatiente ;

Réaffirmer notre ancrage dans les territoires, au plus près des préoccupations quotidiennes des Sénégalais ;

Reconstruire une organisation forte, structurée, capable de porter un projet national cohérent ;

Assumer une parole claire, indépendante, guidée par l’intérêt supérieur de la Nation.

L’émergence économique du Sénégal, à laquelle nous aspirons collectivement, ne saurait être le produit d’un simple volontarisme politique. Elle requiert un État stratège, une administration efficace, une cohésion sociale préservée et une vision inclusive du développement. Autant d’exigences que le Parti socialiste a historiquement portées et qu’il lui revient aujourd’hui de réactualiser avec audace.

Pour ma part, je n’oublie pas l’homme. Derrière le responsable politique, il y avait ce grand frère attentif, ce conseiller discret dont la parole pesait moins par son volume que par sa justesse. Il savait rappeler l’essentiel sans jamais brusquer, orienter sans jamais contraindre. Sa force tenait dans cette capacité rare à conjuguer autorité et retenue, exigence et respect.

Lui rendre hommage, aujourd’hui, ce n’est pas céder à la nostalgie. C’est accepter l’héritage. C’est comprendre que sa véritable postérité ne réside pas dans les discours, mais dans notre capacité à être à la hauteur de ce qu’il a incarné.

Le Parti socialiste n’a pas seulement un passé. Il a un rôle à jouer. Et face aux incertitudes de l’heure, ce rôle est une nécessité.

À nous d’en faire une espérance.

Dakar le 15 juillet 2026

Alioune NDOYE

Maire de Dakar-Plateau