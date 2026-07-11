​Depuis le tournant historique de l'an 2000, le Sénégal s'enorgueillit d'une trajectoire démocratique souvent citée en exemple. Pourtant, derrière les rituels des alternances et les célébrations de la maturité institutionnelle, le pays traverse des séquences de turbulences ininterrompues. Ce paradoxe sénégalais soulève une question fondamentale : à quoi sert la démocratie si elle s'avère incapable de nourrir son peuple ? Le diagnostic est sans appel : pendant que les élites se livrent à des joutes juridistes et institutionnelles stériles, la réalité économique des populations demeure prisonnière d'un modèle extraverti et d'un personnel politique passé maître dans l'art de la diversion.

1- ​Une croissance hors-sol et l'échec de la souveraineté économique

​Sur le papier, les indicateurs macroéconomiques affichent une santé insolente. Avec des taux de croissance moyens oscillant autour de 5 %, frôlant parfois les deux chiffres. Excepté la parenthèse de ces dernières années, où le taux de croissance avoisine le zéro, que la production des hydrocarbures nous a permis d'échapper, le Sénégal de ces deux dernières décennies semblait, pour les institutions financières internationales, sur la voie de l’émergence.

Mais cette richesse n'est qu'un mirage statistique. Non seulement elle s'avère incapable d’absorber le croît démographique galopant d'une population majoritairement jeune, mais elle souffre surtout d'un vice de fabrication historique : son extraversion.

​Le constat sectoriel est implacable. En dehors du bâtiment et des travaux publics (BTP) et du secteur des services, le tissu productif sénégalais est un désert industriel. Pire encore, dans ces rares segments dynamiques, la part des nationaux se cantonne aux marchés secondaires, laissant les grands contrats et la valeur ajoutée réelle aux multinationales étrangères.

Aucune filière viable, aucune industrie de transformation lourde n'ont été implémentées de manière à asseoir une véritable souveraineté économique.

En refusant de structurer l'économie autour des besoins endogènes, les régimes successifs ont condamné les Sénégalais à subir une précarité chronique, où l'amélioration des conditions de vie reste une promesse de campagne jamais tenue. Et le Pastef qui en avait fait son cheval de bataille, au nom d'un souverainisme panafricain, s'est illustré encore plus impotent et carent à proposer un modèle économique conforme à cette ambition.

2- ​Le juridisme comme arme de diversion de masse

​Face à cette faillite économique, comment le système politique parvient-il à se maintenir ?

Par une stratégie redoutable : la surenchère du débat institutionnel et juridiste. Les plateaux de télévision et les espaces publics sont saturés de querelles de clocher sur le code électoral, la légitimité des institutions ou les procédures judiciaires visant des opposants ou des tenants du pouvoir.

​Ce juridisme ambiant n'est pas une quête de justice ou d'amélioration démocratique ; il est une manœuvre de divertissement. En déplaçant continuellement le débat sur le terrain des règles du jeu politique, le personnel politique s'exclut — sciemment — de son obligation à proposer des solutions macroéconomiques tangibles.

On disserte sur le droit pour ne pas avoir à parler de la transformation des moyens de subsistance, de l'autosuffisance alimentaire, ou de la création d'emplois industriels. La politique a cessé d'être le lieu de la transformation du réel pour devenir un théâtre d'ombres.

3- ​La fabrique des factions : diviser pour ne pas rendre des comptes

​Pour masquer son incapacité à sortir les populations de l'ornière, cette élite politique a développé une manie hautement toxique : la tribalisation du débat politique, transformant les citoyens en factions irréductibles. En exacerbant les clivages partisans, comme nous l'offre en piteux spectacle le parti PASTEF en son propre sein. En jouant sur les fidélités aveugles et les antagonismes de façade, le pouvoir et ses oppositions successives enferment les Sénégalais dans une logique de guerre de tranchées intellectuelle et sociale.

​Cette polarisation outrancière remplit une fonction sociologique bien précise : elle anesthésie la conscience de classe et la contestation sociale unifiée. Le citoyen, devenu un partisan fanatisé, défend son « camp » au lieu de réclamer des comptes sur la gestion des ressources ou l'absence d'écoles et d'hôpitaux.

C'est le triomphe du clientélisme sur le projet de société. En fragmentant le corps social en factions étanches, le personnel politique se défile de sa vocation originelle et s'assure une impunité systémique.

​Conclusion : Sortir de la transition perpétuelle

​Le Sénégal ne pourra pas éternellement nourrir sa jeunesse de slogans démocratiques et de procès politiques. Les turbulences qui secouent le pays depuis 2000 ne sont pas de simples crises de croissance de sa démocratie ; elles sont les symptômes d'un divorce profond entre un peuple qui suffoque économiquement et une oligarchie politique qui s'auto-entretient par le spectacle.

​Pour briser ce cycle, il devient impératif de substituer au fétichisme des institutions l'urgence de l'économie politique. Le salut du Sénégal ne viendra pas d'une énième réforme constitutionnelle ou d'un énième verdict judiciaire, mais d'une rupture radicale avec le modèle économique extraverti et d'un retour de la politique à sa mission première : servir de levier pour la dignité matérielle et sociale des populations.

Par Aguibou DIALLO