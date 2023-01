Les responsables de BBY et de la mouvance présidentielle de Saint-Louis ont fait face à la presse, hier, pour apporter la réplique aux détracteurs de Mansour Faye, Ministre des Transports terrestres et du Désenclavement, suite à l'accident de Kaffrine. Les lieutenants du maire de la capitale du Nord n'ont pas raté l’opposition et certains syndicats de transporteurs et de chauffeurs.

Réunis autour de la députée Aminata Guèye, les responsables de la coalition Benno Bokk Yaakaar de la section de Saint-Louis ont affiché leur détermination à faire face à toute personne qui s'attaque à leur leader.

Selon la porte-parole du jour, désormais, ‘’plus un pouce de parcelle ne sera accordé aux politiciens en perte de vitesse et aux syndicalistes encagoulés’’. "Désormais, c'est œil pour œil, dent pour dent. On ne laissera plus des menteurs occuper la place publique pour manipuler les populations. On fera face pour que les attaques infondées sur le ministre Mansour Faye cessent", a déclaré la députée Aminata Guèye.

La responsable des femmes de l'APR de Saint-Louis d'ajouter que l'opposition ne peut pas profiter des morts pour élever sa voix égoïste et discordante, pensant gagner le cœur des Sénégalais. "Au lieu de se féliciter des performances réalisées par Mansour Faye au ministère des Transports terrestres et du Désenclavement, l'opposition aigrie a choisi le dénigrement et la diabolisation pour exister. Profitant de l'accident de Sikilo, l'opposition nihiliste, en perte de vitesse, mue par une volonté de déconstruire l'effort national, de saper les bases fondamentales du vivre-ensemble et qui manipule l'opinion, à travers un discours bâti sur du faux pour dire du faux, a encore investi les plateaux audiovisuels pour calomnier d’honnêtes responsables dont le ministre Mansour Faye", a dénoncé le DG de l'Olac, Alioune Diop.

Pour les responsables de la BBY de Saint-Louis qui se sont relayés au micro, le cœur des Sénégalais est gagné par les actions que le président Macky Sall pose pour améliorer leurs conditions de vie et d'existence, depuis son arrivée au pouvoir. "Pour illustration de son beau travail, on peut citer l'hôpital Thierno Birahim Ndao de Kaffrine, un hôpital moderne doté d'une technologie de pointe qui a permis d'accueillir récemment des centaines de blessés, lors du drame de Sikilo. Le renouvellement et le renforcement du parc automobile entamé et en cours et qui constitue un moyen de conforter les passagers et d'amoindrir les accidents. La mise en place de l'Anaser, dont l'une des missions est de sensibiliser sur l'insécurité routière et de prévenir tout risque d’accident’’, a rappelé la députée Aminata Guèye.

Lors de leur face-à-face avec la presse, les responsables des syndicats de transport en ont reçu pour leurs grades. Pour les souteneurs de Mansour Faye, ceux qui élèvent la voix dans le secteur sont tout simplement des politiciens encagoulés à la solde de l'opposition. "Leur menace de grève illimitée n'aura aucune incidence dans le fonctionnement des activités du transport. Les transporteurs responsables ne les suivront pas, parce qu’ils continuent de discuter avec le gouvernement", a affirmé le DG du Crous/UGB Bamba Ka.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS