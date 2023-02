La compagnie de Dakar renforcée d’une cellule de deux escadrons de la Légion de la gendarmerie d’intervention (LGI) de l’ESI 11/2 et d’une équipe du cynogroupe a organisé avec la brigade territoriale de Ouakam une opération de sécurisation au niveau de l’ancienne piste. L’opération a permis d’interpeller 308 personnes, dont 293 non identifiées.

Il y a eu 15 arrestations dont deux pour association de malfaiteurs, un pour trafic de chanvre indien et blanchiment de capitaux et 12 autres pour détention et usage de chanvre indien. Lors de cette opération, quatre motos supposées volées, 1,250 kg de chanvre indien, 31 8200 F CFA, huit coupe-coupe, un pistolet factice ont été saisis par les pandores auprès des mis en cause.