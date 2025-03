Une opération de sécurisation de grande envergure, avec mutualisation des forces, a eu lieu durant la nuit du vendredi 7 au samedi 8 mars 2025, de 21 h à 6 h. Elle a mobilisé un personnel fort de 253 éléments et 37 véhicules.

Selon nos informations, le bilan parle de 188 personnes interpellées, dont 117 pour vérification d'identité, 29 pour ivresse publique manifeste, 14 pour nécessité d'enquête, quatre pour tapages nocturnes, huit pour vagabondage, deux pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, un pour recel, deux pour tentative de vol, un pour offre et cession de chanvre indien (huit cornets), cinq pour détention de chanvre indien aux fins d'usage (quatre cornets et cinq joints), un pour détention et trafic de kush (55 képas), deux pour détention et usage de produit cellulosique, et deux pour détention d'armes blanches. Il y a aussi, renseignent nos interlocuteurs, 157 pièces saisies, quatre véhicules et deux motos immobilisés.