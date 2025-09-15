Une opération de sécurisation de grande envergure avec mutualisation des forces a été organisée sur toute l'étendue de la région de Dakar par les limiers du commissariat central de Dakar durant la nuit du vendredi 12 au samedi 13 septembre 2025, de 21 h à 06 h.

Cette opération qui avait mobilisé des personnels forts de 239 éléments et 36 véhicules a permis d'interpeller 175 personnes dont 103 pour vérification d'identité, 37 pour ivresse publique manifeste, 1 pour détention et trafic de kush (47 plaquettes), 3 pour offre et cession de chanvre indien (5 kg et 500 g), 5 pour détention et usage en association de chanvre indien (02 joints et 04 cornets), 16 pour nécessité d’enquête, 1 pour recel, 1 pour vol en réunion commis la nuit avec usage de gaz asphyxiant, 2 pour rixe sur la voie publique, 1 pour coups et blessures volontaires, 4 pour détention et usage de produit cellulosique, 1 pour acte contre nature et pédophilie.

Lors de cette opération, selon nos sources, 215 pièces ont été saisies (pour diverses infractions du code de la route), 6 motos immobilisées et 2 véhicules mis en fourrière.