Près de 20 000 animaux vivants, tous des espèces menacées ou protégées, ont été saisis dans le cadre d'une opération mondiale contre les réseaux de trafic d'espèces sauvages et forestières coordonnée conjointement par Interpol et l'Organisation mondiale des douanes (OMD).

L'opération Thunder 2024 (11 novembre – 6 décembre) a réuni des responsables de la police, des douanes, du contrôle des frontières, des forêts et de la faune de 138 pays et régions, marquant la plus large participation depuis la première édition en 2017.

Les autorités, selon un communiqué, ont arrêté 365 suspects et identifié six réseaux criminels transnationaux soupçonnés de trafic d'animaux et de plantes protégés par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (Cites). Ces espèces font l’objet d’un trafic illégal pour répondre à des demandes spécifiques du marché, que ce soit pour l’alimentation, les bienfaits médicinaux perçus, le ‘’luxe’’ et les objets de collection ou comme animaux de compagnie et animaux de compétition.

Les animaux vivants, parmi lesquels des félins, des oiseaux, des pangolins, des primates et des reptiles, ont été sauvés dans le cadre de 2213 saisies effectuées dans le monde. Dans la mesure du possible, des experts en médecine légale de la faune sauvage ont collecté des échantillons d'ADN avant de transférer les animaux vers des centres de conservation où leur état de santé a été évalué en attendant leur rapatriement ou leur réhabilitation, conformément aux cadres nationaux et aux protocoles pertinents.

La collecte d’ADN est un élément crucial des poursuites judiciaires, d’après la même source, car elle permet de confirmer le type d’espèce et son origine ou sa répartition, mettant ainsi en lumière les nouvelles routes de trafic et les tendances émergentes.

Trafic à grande échelle de parties d’animaux, de plantes et d’espèces menacées

En plus des animaux vivants, les pays participants ont saisi des centaines de milliers de parties et produits d'animaux protégés, d'arbres, de plantes, d'animaux marins et d'arthropodes. Le bois représente les saisies les plus importantes, principalement dans les expéditions de conteneurs maritimes, tandis que la plupart des autres saisies ont eu lieu dans les aéroports et les centres de traitement du courrier.

Les autorités ont également enquêté sur les activités en ligne et ont découvert que des suspects utilisaient plusieurs profils et comptes liés sur les plateformes de médias sociaux et les marchés pour étendre leur portée. Plus de 100 entreprises impliquées dans le trafic d’espèces protégées ont également été identifiées. Valdecy Urquiza, secrétaire général d'Interpol, a déclaré que les réseaux du crime organisé profitent de la demande de plantes et d’animaux rares, exploitant la nature pour alimenter la cupidité humaine.

Cela, selon lui, a des conséquences considérables : cela entraîne une perte de biodiversité, détruit des communautés, contribue au changement climatique et alimente même les conflits et l’instabilité. ‘’Les crimes environnementaux sont particulièrement destructeurs et Interpol, en coopération avec ses partenaires, s’engage à protéger notre planète pour les générations futures’’, a-t-il ajouté.

De son côté, Ian Saunders, secrétaire général de l'OMD, a confié que l’opération Thunder continue de faire la lumière sur un crime qui n’est souvent pas une priorité pour les acteurs chargés de l’application de la loi. ‘’Grâce à nos efforts conjoints, nous avons établi des mécanismes de coopération qui facilitent l’échange d’informations et de renseignements, et nous avons affiné nos stratégies d’application de la loi. Le commerce illégal d’espèces sauvages continue de croître rapidement. Il est extrêmement lucratif et a des effets dévastateurs. L’OMD reste déterminée à soutenir ses membres et partenaires pour lutter efficacement contre cette criminalité grave’’, a-t-il précisé.

CHEIKH THIAM