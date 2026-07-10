Ousmane Ibrahima dia prend les commandes du CORED

Le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) ouvre une nouvelle page de son histoire. Réuni jeudi à la Maison de la presse Babacar Touré, le nouveau Directoire issu de l'Assemblée générale du 4 juillet a porté à sa présidence le journaliste Ousmane Ibrahima Dia, qui succède à Mamadou Thior à la tête de l'organe d'autorégulation des médias sénégalais.

Cette élection intervient à l'issue du renouvellement du Directoire pour un mandat de trois ans. L'Assemblée générale avait auparavant adopté, sans débat, les rapports moral, financier et d'activités du bureau sortant, avant de procéder à l'élection des treize membres du nouveau Directoire.

Le nouveau bureau est composé d'Ousmane Ibrahima Dia (président), d'Aliou Diouf (secrétaire général), de Marguerite Rosalie Ndiaye (trésorière), d'Assane Gueye (trésorier adjoint), de Nina Penda Faye (chargée de la communication), d'Amadou Sabar Ba (chargé de l'organisation) et d'Oumar Dème (chargé adjoint de l'organisation).

La désignation d'Ousmane Ibrahima Dia s'inscrit dans une logique de continuité. Jusqu'ici secrétaire général du Cored, le nouveau président connaît les rouages de l'institution. Diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti), il est rédacteur en chef chargé de la coordination d'APS Magazine, après avoir exercé comme chef de desk puis chef du bureau régional de l'Agence de presse sénégalaise (APS) à Ziguinchor.

...Il a également été secrétaire général administratif du Syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) entre 2012 et 2019. Lors de la passation de service avec son prédécesseur, le nouveau président a affiché ses priorités : consolider les acquis de l'institution, renforcer son appropriation par les journalistes et les techniciens des médias, mais aussi accroître sa visibilité auprès du public et des pouvoirs publics.

Créé pour veiller au respect des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, le Cored évolue aujourd'hui dans un environnement profondément transformé par l'explosion des plateformes numériques, la multiplication des producteurs de contenus et la circulation massive de fausses informations. Dans ce contexte, l'institution est appelée à renforcer son rôle de régulateur moral de la profession, alors que les débats sur la qualité de l'information, les dérives dans le traitement de l'actualité et la responsabilité des médias occupent une place croissante dans l'espace public.

Le nouveau Directoire compte treize membres représentant les journalistes, les techniciens, les patrons de presse, les écoles de formation, le ministère de la Communication et le Synpics. Cette diversité reflète la volonté de préserver le caractère pluraliste de l'organe d'autorégulation. Avec cette nouvelle équipe, le Cored entame un nouveau mandat de trois ans.