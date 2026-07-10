Éliminé dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, le Sénégal continue de digérer un Mondial au goût amer. Tandis qu’ils étaient attendus parmi les outsiders du tournoi, la terrible élimination face à la Belgique (3-2 après prolongation), alors qu’ils menaient encore 2-0 à la 86e minute, a laissé des traces.

Une semaine après cette désillusion face à la Belgique, Édouard Mendy est sorti du silence avec un message particulièrement fort. Sur Instagram, le gardien sénégalais n’a pas cherché à minimiser la déception.

‘’Cette élimination est un échec. Nous avions les qualités pour aller plus loin. Nous ne l’avons pas fait.’’ L’ancien portier de Chelsea a également rappelé les efforts consentis pour revenir de blessure avant le tournoi. ‘’J’ai tout donné pour soigner ma blessure et revenir à temps afin d’aider l’équipe jusqu’au bout, mais cela n’a pas suffi.’’ Mais c’est surtout la suite de son message qui a retenu l’attention.

‘’Une compétition de ce niveau oblige à une remise en question profonde. Pas une remise en question de façade, mais un travail honnête et exigeant sur tout ce qui a été fait. (…) Les vérités qui dérangent sont souvent celles qui font le plus progresser.’’