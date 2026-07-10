Brassards rouges, conférence de presse et assemblée générale : la Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (CSTS) enclenche une mobilisation pour s'opposer à toute remise en cause de la Prime sur le résultat annuel bénéficiaire (PRAB). Les syndicats estiment que les difficultés financières de l'entreprise ne peuvent être imputées aux travailleurs et pointent plutôt les importantes créances dues par l'État.

Le climat social risque de se tendre à Senelec à partir de lundi. La Convergence syndicale des travailleurs de Senelec (CSTS) a décidé d'engager un plan d'action pour protester contre ce qu'elle considère comme une menace pesant sur la Prime sur le résultat annuel bénéficiaire (PRAB), un avantage que les syndicats présentent comme un acquis social fondé sur les performances de l'entreprise. La première étape de cette mobilisation est prévue le 13 juillet, avec le port de brassards rouges par les travailleurs sur l'ensemble du territoire national. Une conférence de presse est annoncée le même jour à Dakar, avant une assemblée générale programmée le 14 juillet au siège de Senelec, à Vincennes. À travers ce calendrier, les organisations syndicales entendent faire monter la pression sur la direction de l'entreprise et les pouvoirs publics.

À l'origine de cette montée de tension figure la PRAB. Dans une déclaration rendue publique, la CSTS rejette catégoriquement toute remise en cause de cette première, versée régulièrement aux agents sur la base des résultats bénéficiaires certifiés de Senelec. Selon les syndicats, il est exclusif que les travailleurs supportant les conséquences de difficultés financières dont ils estiment ne pas être responsables. La centrale syndicale considère que les performances réalisées par Senelec sont avant tout le fruit des efforts de ses employés et rappelle que la PRAB constitue un droit acquis, qui ne saurait être remis en cause au gré des tensions de trésorerie.

Pour les responsables syndicaux, les difficultés financières de Senelec trouvent leur origine dans le niveau des créances accumulées par plusieurs débiteurs, au premier rang duquel figure l'État. La CSTS chiffre à plus de 182 milliards de francs CFA les factures impayées de l'administration publique, des collectivités territoriales, des agences nationales et des structures d'éclairage public.

À cela s'ajouteraient 391 milliards de francs CFA de compensations tarifaires que l'État n'aurait pas encore versés à Senelec, 60 milliards liés aux exportations d'électricité ainsi que 9 milliards dus par les concessionnaires de l'électrification rurale. Les syndicats rappellent également que l'entreprise a soutenu, en 2025, le coût de la baisse des tarifs de l'électricité, évalué à 18 milliards de francs CFA.

Pour la CSTS, ces montants expliquent largement les tensions financières actuelles et ne peuvent justifier une remise en cause des droits des travailleurs. Les syndicats préviennent qu'ils n'acceptent aucune remise en cause de la Prab ni des autres acquis sociaux garantis par la Convention collective nationale interprofessionnelle.

Ils réclament également le règlement des créances dues à Senelec afin de restaurer durablement les équilibres financiers de l'entreprise. Tout en réaffirmant leur disponibilité au dialogue, les responsables syndicaux avertissent que celui-ci ne devra pas servir à retarder la satisfaction de revendications qu'ils jugent légitimes. « Nos acquis ne se négocient pas au détriment des travailleurs », résume la CSTS, qui promet une riposte à la hauteur de toute tentative de remise en cause de leurs droits.