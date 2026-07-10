Conflits sociaux au Sénégal

Le climat social est resté sous tension au Sénégal en 2025. Selon le Rapport annuel des statistiques du travail (RAST) présenté hier, les services de l'Inspection du travail et de la sécurité sociale ont enregistré 108 conflits collectifs au cours de l'année. Parmi eux, 58,33 % ont été résolus à l'issue des procédures de conciliation.

Le document met également en lumière l'ampleur des différends individuels. Au total, 4 267 travailleurs ont été concernés par des procédures de règlement. Dans le détail, 44,81 % des dossiers ont abouti à une conciliation totale, tandis que 45,29 % se sont soldés par un échec des négociations.

Les conciliations partielles représentent, quant à elles, 9,58 % des cas traités. Les règlements obtenus ont eu un impact financier significatif. Les conciliations totales et partielles ont permis le versement de près de 994 millions de francs CFA aux travailleurs concernés. Par ailleurs, les ruptures de contrats conclues à l'amiable ont généré plus de 10,25 milliards de francs CFA au bénéfice de 3 206 travailleurs.

...Présidant la cérémonie de présentation du rapport, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a estimé que ces statistiques traduisent la persistance de tensions dans les relations professionnelles. « Ces résultats témoignent d'un climat social relativement tendu, malgré les efforts déployés par les inspections du travail et de la sécurité sociale pour favoriser le règlement des litiges entre employeurs et salariés », a déclaré le ministre. Face à cette situation, il a réaffirmé la volonté du gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du Pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable.

Cette stratégie prévoit notamment le renforcement des capacités des inspections du travail, l'amélioration des mécanismes de prévention et de règlement des conflits ainsi que la consolidation du dialogue social au sein des entreprises. Pour Mamadou Lamine Dianté, un climat social apaisé demeure une condition essentielle au développement économique. « Un climat social apaisé constitue un levier essentiel pour renforcer la compétitivité des entreprises, attirer les investissements et préserver les emplois au Sénégal », a-t-il soutenu.