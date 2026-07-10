Après l'annulation par les autorités sénégalaises d'une rencontre internationale consacrée aux disparitions forcées en Guinée, Afrikajom Center accuse l'État de porter atteinte aux engagements internationaux du Sénégal en matière de droits humains. L'organisation appelle les autorités à préserver la tradition sénégalaise d'accueil et de défense des libertés.

L'annulation de la table ronde internationale sur les disparitions forcées en Guinée continue de susciter des réactions. Dans un communiqué publié ce jeudi, Afrikajom Center exprime sa « profonde indignation » après la décision des autorités sénégalaises de ne pas autoriser la tenue de cette rencontre prévue à Dakar. Pour l'organisation fondée par Alioune Tine, cette mesure constitue une atteinte aux libertés fondamentales et remet en cause des engagements internationaux auxquels le Sénégal a librement souscrit.

Selon Afrikajom Center, cette interdiction contrevient notamment aux dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui garantit les libertés d'expression, d'association et de réunion pacifique. L'organisation invoque également le Protocole additionnel de la Cedeao sur la démocratie et la bonne gouvernance ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, deux instruments qui consacrent la protection des libertés publiques et du droit de réunion.

Face à cette situation, Afrikajom invite les autorités sénégalaises à respecter les engagements internationaux qu'elles ont ratifiés et à veiller à la protection des droits fondamentaux.

Au-delà de l'annulation de cette rencontre, l'organisation rappelle le rôle historique joué par le Sénégal dans la défense des militants et opposants politiques de la sous-région. Elle cite notamment les cas de l'ancien président guinéen Alpha Condé, de l'opposant Cellou Dalein Diallo, ainsi que de nombreux activistes et syndicalistes guinéens qui ont trouvé refuge au Sénégal au fil des années.

Pour Afrikajom, cette tradition d'ouverture constitue un héritage qu'il convient de préserver. « Le Sénégal doit continuer aujourd'hui à demeurer une terre d'asile et de protection des droits humains et des libertés sur le continent », plaide l'organisation dans son communiqué.

L'organisation réaffirme enfin son engagement aux côtés de Tournons La Page Guinée et des autres acteurs mobilisés contre les disparitions forcées dans ce pays.

À travers cette prise de position, Afrikajom replace le débat sur le terrain des libertés publiques et des obligations internationales du Sénégal, estimant que l'annulation de cette table ronde dépasse le seul cadre d'un événement pour interroger la place du pays comme espace de dialogue sur les droits humains en Afrique de l'Ouest.

A. FALL