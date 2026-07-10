Publié le 10 Jul 2026 - 08:43

Trafic de drogue

 

Les éléments de la Brigade territoriale de Joal ont saisi 360 kg de chanvre indien, une moto et une charrette attelée à un cheval lors d'une opération menée dans la nuit du 7 juillet, a annoncé la Gendarmerie nationale. Selon la même source, l'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant un débarquement de drogue sur la plage de Joal-Fadiouth. Un dispositif de surveillance a alors été déployé sur plusieurs points jugés sensibles.

Vers 22 heures, les gendarmes ont repéré une charrette et une moto transportant des sacs de chanvre indien sur la piste sablonneuse reliant les villages de Mbodiène et Ndianda, dans la commune de Nguéniène. Surpris par la présence des forces de l'ordre, les trafiquants ont abandonné leur cargaison avant de prendre la fuite à la faveur de l'obscurité. Le bilan de l'opération fait état de la saisie de 360 kg de chanvre indien, d'une moto de marque Haoju et d'une charrette attelée à un cheval. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de ce trafic.

Section: 
social
SAINT-LOUIS : MARCHÉ DU SUCRE : La CSS défie les importateurs et met l’État face à ses responsabilités
LAS D’ATTENDRE LA LIVRAISON DE LEUR MARCHÉ DEPUIS 2018 : Les 2 300 impactés menacent de paralyser le TER
SENELEC - TENSIONS AUTOUR DE LA PRAB : Les syndicats lancent leur plan d’action lundi
GRÈVE GÉNÉRALE CE VENDREDI : Échec des négociations, le mot d’ordre maintenu
Conflits sociaux au Sénégal
Ousmane Ibrahima dia prend les commandes du CORED
MORT D'ABDOULAYE BÂ À L'UCAD - 3 AGENTS DU COUD MIS EN EXAMEN : L'intersyndicale crie à l'injustice
JUSTICE – PROCÈS DE JÉRÔME BANDIAKY : Le parquet requiert cinq ans de prison ferme contre le "Sniper"
LUTTE CONTRE LE TRAFIC D’ÊTRE HUMAIN DANS 59 PAYS : 2 070 victimes identifiées et 1 024 suspects interpellés
INFRASTRUCTURES À THIÈS : Entre modernisation et défis de maintenance
AFFAIRE DU PRÉSUMÉ DÉTOURNEMENT À LA CAISSE DE SÉCURITÉ SOCIALE : Mame Thierno Birahim Bob veut un procès ou une liberté provisoire
RUMEURS D’UNE RENCONTRE AVEC LE CHEF DE L’ÉTAT : Le Codeps rejette toute participation à des discussions avec Diomaye Faye
Tentative de meurtre sur un vigile
MAINLEVÉE DES SUSPENSIONS SUR LES LOTISSEMENTS : L'URD salue une décision "d'équilibre" et appelle à plus de transparence
Gendarmerie mobile
VISITE DE TERRAIN AU MARCHÉ SANDAGA : La sécurité érigée en priorité par le ministre de l'Intérieur
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : Enjeux d’un recours “inédit”
FRONT SYNDICAL POUR LA DÉFENSE DU TRAVAIL : Le FSDT maintient la pression avec une grève générale le 10 juillet
Détention et usage de haschisch
Baccalauréat 2026 à Kaolack