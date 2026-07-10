Trafic de drogue

Les éléments de la Brigade territoriale de Joal ont saisi 360 kg de chanvre indien, une moto et une charrette attelée à un cheval lors d'une opération menée dans la nuit du 7 juillet, a annoncé la Gendarmerie nationale. Selon la même source, l'intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant un débarquement de drogue sur la plage de Joal-Fadiouth. Un dispositif de surveillance a alors été déployé sur plusieurs points jugés sensibles.

Vers 22 heures, les gendarmes ont repéré une charrette et une moto transportant des sacs de chanvre indien sur la piste sablonneuse reliant les villages de Mbodiène et Ndianda, dans la commune de Nguéniène. Surpris par la présence des forces de l'ordre, les trafiquants ont abandonné leur cargaison avant de prendre la fuite à la faveur de l'obscurité. Le bilan de l'opération fait état de la saisie de 360 kg de chanvre indien, d'une moto de marque Haoju et d'une charrette attelée à un cheval. Une enquête a été ouverte pour identifier et interpeller les auteurs de ce trafic.