‘’On n’acceptera pas qu’on manipule la justice. On n’acceptera pas que ma candidature ne soit acceptée, à cause d’un quelconque article. A chaque fois qu’il y a des problèmes dans ce pays, c’est à cause de magistrats. Ces derniers doivent savoir que ce pays ne leur appartient pas et qu’ils rendront compte. Tout le monde sait que, dans tous les dossiers me concernant, les magistrats n’ont pas suivi le droit. Ils rendront tous compte.

Ce que Omar Maham Diallo a écrit dans l’ordonnance de renvoi, s’il me l’avait dit en face, il saurait qu'il a en face de lui un homme. Il a écrit qu’Ousmane Sonko est psychopathe sans aucune base médicale. Ce qu’il a fait n’a aucun rapport avec le droit. Il a de la haine contre moi. Cela a commencé avant qu’il n’hérite du dossier. Il a fait un post sur Facebook pour m’insulter. C’est pour cela que Macky Sall l’a fait venir de Ziguinchor pour le nommer juge d’instruction.

Le deuxième dossier me concernant est cette affaire de diffamation m’opposant à une personne dont la gestion a été décriée dans un rapport. Un livre a été écrit et dans lequel on dénonce des faits graves. Il a porté plainte contre moi, parce que j’ai lu un extrait du rapport l’incriminant. Le premier juge qui me condamnera pour cela est mon ennemi.

Ce que nous avons vu ne nous rassure pas. Pour le jugement d’un dossier en diffamation, des éléments des forces de défense et de sécurité pointent très tôt chez moi prétextant apporter une convocation. Le juge a voulu aussi retenir le dossier, le premier jour. Un fait inédit. Mes avocats sont venus pour se constituer, le même jour. Il était donc normal qu’il leur laisse le temps de s’imprégner du dossier. Je n’ai pas confiance au juge. Il avait renvoyé le dossier au 30 et le procureur s’y est opposé. C’est lui d’ailleurs qui a décidé de la tenue du procès pour le 16 février. Et c’était un renvoi ferme. Donc, il n’y a plus possibilité de renvoi. Cette attitude laisse croire qu’il y a anguille sous roche.

On n’attendra pas que les choses se fassent pour monter au créneau. On dénonce, dès à présent. J’irai répondre demain. J’appelle tous les Sénégalais à venir au tribunal. Ce procès est public donc ouvert à tous. Donc, que personne ne vous fasse croire que vous ne pouvez y aller. Ce n’est pas une histoire de diffamation seulement, mais, ce procès sera l’occasion de savoir ce qu’on a fait de l’argent du Prodac. Je rappelle que nul ne peut m’empêcher d’être candidat en 2024.’’