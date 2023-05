Hier, le leader de Pastef, Ousmane Sonko a fait une déclaration, suite au verdict prononcé par la Cour d’appel de Dakar dans l’affaire l’opposant au ministre Mame Mbaye Niang. ‘’Ce verdict ne m’ébranle pas’’, a-t-il dit.

Cela même si elle annule sa candidature à la Présidentielle de 2024. ‘’Je sais que vous croyez au projet. Mais sachez que Macky Sall a posé lundi le premier acte qui pourrait empêcher la matérialisation de ce projet. Je réitère mon appel à la résistance. Par conséquent, j’appelle tous les Sénégalais à faire face à Macky Sall.

J’appelle tout le monde à dire non à cette forfaiture. Et je vous assure qu’on peut régler l’affaire en une journée. Moi, je suis déjà prêt. Ce combat est différent de celui de mars 2021 et on est capable de le mener. On a les moyens de rendre ce pays ingouvernable. On a dit que je ne participerai pas à la Présidentielle, mais on verra comment ils vont matérialiser cela’’, a-t-il dit. Le leader de Pastef martèle : ‘’Aujourd’hui, plus que jamais, je suis candidat. Nul ne peut m’empêcher d’être candidat.’’

C’est pourquoi, il appelle ses soutiens à se concentrer sur cette unique entreprise et ne pas s’éparpiller en participant à tous les débats. Il fait ainsi référence à la sortie de Barthélemy Dias le même jour que le procès. Pour lui, le maire de Dakar n’est qu’un personnage dans la pièce théâtrale écrite par le parti au pouvoir. Lundi, il avait une partition à jouer pour assurer la diversion. Ousmane Sonko regrette qu’il y soit parvenu et a rappelé à cet effet ses militants à l’ordre. ‘’Nous devons faire focus’’, a-t-il dit. Par ailleurs, concernant le dialogue, il a réitéré : ‘’Le dialogue n’est pas sincère.’’