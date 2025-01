Ousmane Sonko en Mauritanie

Hier, marquant le dernier jour de la visite officielle en Mauritanie du Premier ministre Ousmane Sonko, il a été reçu par le président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Ainsi, M. Sonko ‘’a salué la parfaite convergence de vues sur l’ensemble des sujets abordés : énergie, pêche, transports, conditions de vie des ressortissants sénégalais, entre autres. Il s’est, en outre, réjoui des directives données par le président de la Mauritanie pour accélérer la mise en œuvre des différents accords trouvés’’. Il a profité de l’occasion pour remercier son hôte pour l’accueil chaleureux qui lui a été accordé.

Par ailleurs, un communiqué conjoint de l'Agence de promotion des investissements en Mauritanie (Apim) et l’Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux du Sénégal (APIX) a informé qu’une table ronde public-privé s’est tenue, entre le PM Ousmane Sonko et son homologue Mokhtar Ould Diay, au palais des Congrès de Nouakchott. À l’issue de cette rencontre visant à renforcer la coopération des deux pays, il en ressort ceci : dans un premier temps, il s’est agi du ‘’renforcement des liens économiques’’ visant à encourager la complémentarité des secteurs clés, tels que les énergies, l’agriculture, les infrastructures et les échanges commerciaux pour une meilleure intégration économique régionale. De même que l’amélioration du climat des affaires, visant à identifier des mesures pour faciliter les investissements bilatéraux.

Pour finir, l’accent a été mis sur : le renforcement de l’investissement privé, afin de promouvoir les partenariats public-privé et encourager les initiatives complémentaires. Par ailleurs, ces discussions marquent une nouvelle étape dans la dynamique de collaboration entre l’Apim et l’Apix, concrétisée par plusieurs initiatives, dont le Forum économique de Dakar, organisé en octobre 2024, et la signature d’un protocole d’accord historique entre les deux agences.

Mais également la création d’un Conseil d’affaires Mauritanie-Sénégal, qui est un cadre d’échanges et de coopération pour les investisseurs. Sans oublier la visite de travail du directeur général de l’Apix en Mauritanie, en novembre dernier, qui a permis d’aligner les efforts pour maximiser l’impact des actions conjointes.