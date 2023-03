L’ouverture du stade des HLM, annoncée pour l’affiche ASC HLM-Ajel Rufisque (14e journée Ligue 2) ne se fera pas, ce week-end, car le mouvement sportif et les riverains de l’infrastructure se disent déterminés à s’opposer à une décision solitaire du président du club.

C’était bien parti pour la première affiche officielle dans le nouveau stade des HLM, ce week-end. L’Association sportive et culturelle des HLM (ASC HLM) devait recevoir Ajel de Rufisque, ce dimanche, pour le compte de la 14e journée de Ligue 2. La Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) avait même retenu cette rencontre comme l’affiche-phare de la journée et les coaches et capitaines des deux formations devaient animer une conférence de presse d’avant-match, hier matin.

Mais il faudra encore repasser, car le mouvement sportif, de même que les riverains des HLM 5 et 6 ne sont pas pour la tenue d’un match de cette ampleur, tant que les conditions ne sont pas réunies pour assurer une sécurité optimale aux acteurs et les populations vivant aux alentours de l’infrastructure.

‘’Les travaux sont en cours. Et il se trouve que l’ASC HLM veut faire le forcing pour organisateur un match officiel. Ce qui est inconcevable. On ne peut pas défier une autorité locale, notamment le maire, plus de 20 associations’’, a dénoncé le coordonnateur de la Jeunesse sportive des HLM, Mohamed Gning.

Selon le président de l’ASC HLM 5, le président du club des HLM (qui gère l’équipe professionnelle) a fait ‘’cavalier seul’’ pour aller voir la Fédération sénégalaise de football et la LSFP en vue d’une homologation du stade, alors que celui-ci ne ‘’présente aucune garantie de sécurité et de confort’’. ‘’Les conditions ne sont pas réunies pour la tenue d’un match officiel. Donc, la fédération ne peut pas homologuer ce stade qui n’est pas encore réceptionné, parce que le chantier n’est pas encore fini. Il n’y a pas d’eau dans les toilettes, les vestiaires ne sont pas prêts. Il n’y a pas d’électricité’’, a déclaré Ngagne Kassé.

Il a indiqué que leur collectif est ‘’prêt à tout’’ pour barrer la route aux dirigeants de l’ASC HLM.

Soupçon d’accaparement du stade par l’ASC HLM

Regroupés autour du collectif And samm sa mömel, le mouvement sportif et les populations des HLM 5 et 6 dénoncent la démarche exclusive des dirigeants de l’équipe professionnelle de leur localité. Car, disent-ils, au moment où des discussions sont en train d’être menées par le maire pour mettre en place un comité de gestion en vue de prévenir d’éventuels problèmes avec l’érection du stade, le président de l’ASC HLM et ses collaborateurs ont préféré manœuvrer en solo.

À en croire le conseiller municipal à la mairie des HLM, Abdou Aziz Diouf a ‘’rompu le dialogue depuis longtemps’’ avec la mairie et les populations. ‘’Vous n’avez pas respecté les engagements que vous avez pris au niveau de la municipalité. Parce que la mairie n’avait donné son accord pour l’ouverture du stade, mais seulement pour les entrainements de l’équipe des HLM dans le terrain annexe. Vous avez non seulement pris le terrain principal, mais aussi organisé des matchs amicaux’’, a fustigé Christian Preira.

Pour sa part, le président de l’ASC HLM, qui a rencontré le collectif, a expliqué la situation par des considérations strictement ‘’personnelles’’. ‘’Ce qui est à l’origine de ces débats est d’ordre personnel. Le football doit nous unir, pas nous diviser. Le club appartient à tous les habitants des HLM. Cette infrastructure est un bijou. Ne risquons pas de la perdre à cause d’un malentendu. On doit parler d’une seule voix’’, a expliqué Abdou Aziz Diouf.

Malgré sa tentative d’apaiser le climat, les membres du collectif ne comptent pas lâcher du lest. Car, au-delà du manque de communication, c’est une volonté d’accaparement du stade par l’ASC HLM qui est dénoncée. ‘’L’ASC HLM est devenue un club de football professionnel. C’est une entité privée. Comment se fait-il qu’on dise qu’un édifice public est devenu la propriété d’un privé ? Comment des gens qui se disent fédérateurs peuvent-ils accaparer un bien commun ? Après, ils reviennent dire que c’est la propriété de la jeunesse sportive des HLM, alors qu’on les a entendus dire le contraire’’, s’est interrogé M. Preira.

Quoi qu’il en soit, le collectif ne donnera crédit à aucune autre autorité que celle de leur municipalité pour décider de l’ouverture du stade. ‘’On a rencontré le maire qui nous a rassurés et nous a assurés qu’il prendra toutes les mesures. On est derrière lui pour être rétablis dans nos droits’’, a déclaré Moustapha Sy, porte-parole des habitants des HLM 5 et 6.

En attendant que les dirigeants de l’ASC HLM trouvent un terrain d’entente avec le collectif, la Ligue sénégalaise de football professionnel, par le biais de son directeur exécutif Amsata Fall qui a fait le déplacement au stade, hier, a pris acte et va délocaliser le match ASC HLM-Ajel.