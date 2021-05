Le Mouvement de la réforme pour le développement social (MRDS) exige du gouvernement du Sénégal la rupture de toutes relations diplomatiques avec Israël. Dérangé par la sortie du chef de l’Etat à l’occasion de la fête de la Korité, le MRDS estime que Macky Sall a fait le choix de mettre dos-à-dos l’Etat d’Israël et le peuple palestinien, dans le conflit qui les oppose depuis 73 ans. Dans sa déclaration rendue publique hier, le mouvement considère que ‘’ce discours semble annoncer un changement de cap du gouvernement du Sénégal dans sa position, d’habitude affichée, de soutien au peuple palestinien martyr’’.

‘’Une position de neutralité qui met au même pied l'agresseur et l'agressé, privilégiant ainsi les quelques intérêts que notre pays pourrait encore tirer de nos relations avec Israël’’, souligne-t-il. Il précise que Macky Sall se met en rupture de ban avec son peuple, car le peuple sénégalais n'a jamais varié dans son soutien agissant au peuple palestinien victime d'une agression perpétuelle et inacceptable. Le mouvement se démarque de la position du gouvernement du Sénégal et condamne énergiquement le ‘’banditisme négationniste de l'État d'Israël qui ne cesse de faire couler le sang du peuple palestinien et de réduire son territoire à une portion congrue, pour le rêve fou et chimérique du Grand-Israël’’.

Il entend se joindre à l’appel de l’ambassadeur de la Palestine pour un boycott massif des produits israéliens dans le territoire sénégalais et partout dans la Oummah Islamique et ‘’exige du gouvernement sénégalais, pour rester en phase avec son peuple, la rupture de nos relations diplomatiques avec Israël‘’. Le MRDS appelle, par ailleurs, les Nations Unies à aller au-delà des résolutions de condamnation, du reste jamais appliquées, pour envisager d'intervenir sur le terrain, afin de mettre fin à l'impunité de l'État d'Israël et soulager le peuple meurtri de Palestine.