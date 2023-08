Arrêté depuis le weekend dernier, le journaliste et directeur de publication du Dakarmatin, Pape Alé Niang a entamé une grève de la faim. Une fois de plus, notre collègue Pape Alé Niang a été arrêté et placé en détention provisoire depuis quelques jours. Depuis son arrestation, différentes organisations de la presse ont dénoncé cette décision des autorités judiciaires.

‘’Accusé d'avoir divulgué des informations préjudiciables à la défense nationale et d'avoir propagé de fausses nouvelles, il avait déjà été emprisonné il y a quelques mois. Cette fois-ci, il est incarcéré sous l'accusation d'avoir lancé un "appel à l'insurrection", peu après l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, leader du Pastef.

Le Club de la Presse sénégalaise en France exprime tout d'abord son soutien et sa compassion à Pape Alé Niang, détenu depuis le 29 juillet 2023, il a entamé une grève de la faim pour dénoncer l'injustice dont il est victime. Nous attirons l'attention de l'opinion nationale et internationale sur l'état de santé très précaire de Pape Alé Niang. Nous dénonçons fermement son arrestation qui constitue une violation flagrante de la liberté de la presse et de la liberté d'expression’’, lit-on dans un communiqué des journalistes sénégalais établis en France.

‘’Par conséquent, ajoutent-ils, nous demandons la libération immédiate et sans condition de Pape Alé Niang, dont la santé ne peut être compatible avec la détention et se détériore de jour en jour. Nous rappelons aux autorités sénégalaises l'importance de garantir le droit à l'information des citoyens et de respecter les principes démocratiques. Le club de la presse sénégalaise en France n'écarte pas de traduire en justice les autorités sénégalaises qui ont mis en danger la vie d'un Journaliste. La vie de Pape Alé Niang est entre les mains du régime de Macky Sall’’.