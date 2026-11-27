Pour leur cinquième édition, les Panafrican Awards ont choisi Dakar comme terre d’accueil. Entre réflexion sur la souveraineté du continent, réappropriation de l’histoire africaine et célébration des talents, cette édition entend donner une dimension particulière à l’événement. Le rendez-vous est fixé au samedi 28 novembre, au Grand Théâtre national, pour la soirée de clôture et la remise des distinctions.

Cinq années de parcours, d’engagement et de persévérance. Les Panafrican Awards franchissent un nouveau cap avec leur cinquième édition, qui se tient cette année à Dakar. À l’occasion de la conférence de presse organisée pour le lancement de l’événement, le président du comité d’organisation, Paul Ella, est revenu sur le chemin parcouru et les ambitions de cette initiative dédiée à la valorisation de l’Afrique et de ses acteurs.

Pour lui, atteindre cinq éditions constitue déjà une victoire et témoigne de la maturité acquise par l'événement au fil des années. « Un enfant qui a cinq ans ne marche toujours pas, c’est qu’il a un problème », a-t-il lancé, dans une formule imagée pour souligner le chemin parcouru. Avant d'ajouter : « À cinq ans, un enfant ne fait plus qu’apprendre à marcher. Il marche déjà. C’est aussi un signe de début de maturité ». Derrière cette comparaison, Paul Ella entend rappeler les difficultés surmontées pour assurer la continuité d'un rendez-vous de cette envergure. Cinq années d'organisation, d'adaptation et de mobilisation qui, selon lui, méritent d'être saluées. Cette nouvelle édition marque ainsi une étape importante dans le développement des Panafrican Awards et dans leur volonté de renforcer leur présence sur le continent.

Dakar, un choix chargé d'histoire et de symboles

Le choix de la capitale sénégalaise constitue l'un des points forts de cette édition. Interrogé sur les raisons de cette délocalisation, Paul Ella a évoqué les nombreux atouts du Sénégal, notamment son poids historique et sa place dans la mémoire collective africaine. L'île de Gorée a particulièrement occupé une place importante dans son argumentaire. Symbole de la traite négrière, ce lieu de mémoire rappelle les blessures d'une histoire dont les conséquences continuent de marquer les peuples africains et leurs diasporas. « Un peuple qui ne se souvient pas de son histoire ne sait donc pas d’où il vient, il ne peut pas savoir où il va », a-t-il déclaré. Une conviction qui traduit l'orientation intellectuelle et mémorielle que les organisateurs souhaitent donner à cette édition dakaroise. Pour le président du comité d'organisation, la question de la mémoire dépasse le simple devoir de commémoration. Elle constitue un préalable à toute ambition de construction et d'affirmation collective. Il a notamment dénoncé les récits extérieurs qui, selon lui, continuent de façonner la perception de l'Afrique, parfois au détriment de sa propre histoire.

La souveraineté africaine au centre des débats

Au-delà de la cérémonie de distinction, les Panafrican Awards entendent également faire de cette cinquième édition un cadre de réflexion sur les défis du continent. Les 26 et 27 novembre, deux conférences sont ainsi prévues autour de la souveraineté, avec pour fil conducteur la portée de celle-ci comme enjeu majeur pour l'Afrique. Cette orientation traduit la volonté des organisateurs de dépasser le caractère festif de l'événement pour ouvrir un débat sur les questions politiques, historiques, économiques et intellectuelles qui traversent le continent. Dans son intervention, Paul Ella a particulièrement insisté sur la nécessité pour les Africains de reprendre la maîtrise de leur récit historique. Il estime que le continent demeure trop souvent victime de falsifications et de représentations élaborées en dehors de ses réalités. « Les Africains sont ceux qui sont les plus victimes, parmi tous les peuples du monde, de la description, de la définition exogène, plutôt que de leur réappropriation de leur propre histoire », a-t-il regretté. Il a également rappelé la place fondamentale de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité et dans le développement des connaissances. « L'Afrique n'est pas seulement l'origine de l'humanité, l'Afrique est l'origine de toutes les sciences et de toutes les connaissances », a-t-il affirmé, appelant les Africains à se départir de tout complexe face aux autres peuples.

Le Grand Théâtre pour célébrer les acteurs du continent

Après les échanges et les réflexions des deux journées de conférences, place sera faite à la célébration. La soirée de clôture de cette cinquième édition est prévue le samedi 28 novembre 2026, à partir de 19 heures précises, au Grand Théâtre national de Dakar. Elle sera marquée par la cérémonie de remise des prix, moment central de cette rencontre panafricaine. À travers cette manifestation, les organisateurs ambitionnent de mettre en lumière les parcours, les engagements et les contributions qui participent au rayonnement du continent. En choisissant Dakar pour cette cinquième édition, les Panafrican Awards associent ainsi reconnaissance des mérites, mémoire historique et réflexion sur l'avenir. Une manière de rappeler que la valorisation de l'Afrique ne saurait se limiter à célébrer ses réussites : elle passe également par la connaissance de son histoire, la défense de son identité et la maîtrise de son destin.

Fatou Ba