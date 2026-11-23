Dans le cadre de la biennale, graphiste et cinéaste Tidiane Oumar Ba, a organisé une exposition intitulée "off renaissance empire". D'après lui, cet événement est dans le thématique ‘’renaissance’’. A travers cette rencontre, M. Ba a pour vision et ambition sa renaissance : Rallumer l’empire, qu’il redevient ce qu’il a toujours été : un lieu où Dakar se rassemble.

Pendant plusieurs jours, il y aura des exposants qui ont pour noms Khalifa Hussein du Sénégal, Williams Brown de la Côte d’Ivoire, Shasha Gadler de la Guinée Conakry, Sarah Paull de la RDC, Olcano du Burkina Fasso. "Il y aura Installation Virtuelle : en hommage au photographe Djibril Sy. Une série de photos de l’artiste, accompagnée de la musique du chanteur Ngary Law Abdou Thiam sera diffusée durant tout le OFF. Une journée Dédiée au Cap Vert le 11 Décembre. L’association Kimpavita va investir les lieux avec une journée aux couleurs du Cap Vert (Rencontre, cuisine, podcast, projection de film, Animation avec Dj….)" a-t-il confié hier lors d’une cérémonie de lancement dudit programme.