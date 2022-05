Fodé Keita est disposé à payer tout l’or du monde pour remonter le temps. À cause de sa soif de vengeance, il s’est retrouvé dans le pétrin. Condamné hier à six mois d’emprisonnement ferme, ce courtier de 35 ans a comparu à la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar pour diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs, de tentative d'extorsion de fonds, de menaces et de violence et voie de fait.

Du toupet, Fodé Keita n’en manque pas. Pour se venger d’une femme, l’homme âgé de 35 ans a publié le numéro de celle-ci sur un site porno. Courtier domicilié à Liberté VI, il a été attrait à la barre des flagrants délits de Dakar, hier, pour répondre des faits de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs, de tentative d'extorsion de fonds, de menaces et de violence et voie de fait. Il est traduit devant cette juridiction par les sœurs Monique Thiafane et Sophie Daba Dione. Cette dernière dit avoir fait la connaissance de Keita via Facebook. ‘’On cherchait une chambre, ma petite sœur et moi. Un jour, en défilant sur Facebook, je suis tombée sur ses publications de location de chambres, d'appartements. J'ai pris son numéro, je l'ai appelé pour vérifier la disponibilité de la chambre. Il m'a effectivement assuré qu’elle est disponible. Je lui ai fait part de mon désir de vérifier dare-dare l'état de la pièce’’.

Selon la partie civile, c'est sur ces entrefaites qu'il leur a filé le numéro du bailleur. Contacté, ce dernier leur a dit qu’il demande deux mois de caution. Ce que Sophie et sa sœur lui ont remis.

Mais quelques jours après leur installation, racontent-elles, Fodé les a appelées pour les traiter d’ingrates. Car, se plaint-il, elles ne devaient pas tout formaliser avec le bailleur sans l'impliquer. ‘’Avec des termes désobligeants, il nous a demandé sa part du marché. Je lui ai conseillé d'en parler avec le propriétaire, car aucune obligation ne nous lie à lui. Chose qu'il a mal prise. Il nous menaçait de ternir notre réputation. C’est ainsi qu’il a publié le numéro de ma sœur dans un site de prostitution pour dire qu'elle est une fille de joie. Il a posté des photos obscènes associées au numéro de Monique pour la faire passer pour une prostituée. Après avoir fait ça, il a m'a envoyé un message pour me dire : «Voilà, je n'en ai pas encore fini avec vous.»

Son numéro publié sur les sites pornographiques, Monique Thiafane Dione soutient qu’elle reçoit toujours des appels d’hommes qui lui font des propositions indécentes.

Interrogé sur les faits, Fodé Keïta les a reconnus sans ambages. À l’en croire, ce sont les parties civiles qui l’ont mis en colère, car elles ont directement finalisé avec le bailleur sans pour autant lui rendre compte. ‘’Quand je leur ai réclamé mon dû, elles ont ardemment refusé d'honorer leur engagement. Je voulais juste leur donner une bonne leçon. J'ai juste balancé le numéro de Monique sur le site porno, mais je n'ai pas mis sa photo’’, indique le prévenu.

Pour le représentant du parquet, les faits commis par le prévenu sont extrêmement graves. À cet effet, il a demandé au juge de le déclarer coupable avant de prononcer à son encontre une peine de deux ans dont six mois ferme.

Quant au conseil de la défense, il a sollicité une application bienveillante de la loi pénale en faveur de son client. Malheureusement, Fodé Keïta ne bénéficiera pas de la clémence du tribunal, car il a suivi le réquisitoire du parquet.

Ainsi, il retourne au fond de sa cellule pour un séjour de six mois.

MAGUETTE NDAO