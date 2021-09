La guerre entre le PSG et Barcelone est loin d’être finie. Elle s'étend même contre la ligue espagnole et son président, Javier Tebas, qui s’en est récemment pris au Paris-SG et son mercato pharaonique. Des critiques permanentes qui ont fini par faire dégoupiller Nasser al-Khelaïfi, devenu MC Nasser le temps d’une lettre envoyée à Tebas ce mercredi, et que RMC a pu consulter. « Cher Monsieur Tebas, vous vous permettez d’attaquer publiquement le championnat de France, notre club, nos joueurs – et des joueurs d’autres formations –, mais aussi les amoureux du football français, en faisant sans cesse des remarques insultantes et diffamatoires insinuant que nous ne respectons pas les règles économiques qui régissent le football, et d’autres sorties non fondées » , amorce le club parisien.

Plus les lignes défilent, plus la punchline se rapproche : « Année après année, il ne vous a pas échappé que nous nous conformons pourtant aux régulations de l’UEFA et de la France, notamment celles de la DNCG. Il est d’ailleurs utile de souligner que la LFP n’a pas, contrairement à votre Ligue, attendu ces dernières années pour prendre des mesures et mettre en place un fort contrôle financier. »

Ça pique déjà, mais attendez la suite. « Il est de notoriété publique que certains clubs espagnols et que votre Ligue sont confrontés à des niveaux d'endettement insoutenables après une mauvaise gestion flagrante, sans parler de la manière dont le football espagnol a été financé au cours de la dernière décennie – y compris par l’État » , a conclu MC Nasser, tout en passif-agressif avant de drop the mic.